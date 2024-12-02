На что украинцы потратят деньги из "тысячи Зеленского": сколько готовы задонатить на ВСУ

С 1 декабря в Украине начала действовать программа "Зимняя еПоддержка", инициированная президентом Владимиром Зеленским. Согласно этой программе каждый украинец может получить 1000 гривен бюджетных средств. Компания Active Group спросила у украинцев, куда они планируют потратить эти средства.

Тысяча гривен от Зеленского

Согласно опросу Active Group о программе "Зимняя еПоддержка", которую также называют "тысячей Зеленского", слышали 96,8% украинцев.

Треть опрошенных заявила, что потратит тысячу гривен на коммунальные платежи, каждый пятый респондент готов задонатить "тысячу Зеленского" в поддержку ВСУ, а почти 17% собираются потратить эти средства на еду.

Куда украинцы будут тратить "тысячу Зеленского":

— коммунальные платежи – 36,9%;

— поддержка ВСУ – 20,5%;

— еда – 16,8%;

— предметы первой потребности – 7,7%;

— культурные мероприятия (театры, музеи) – 1,7%;

— обучение – 1,5%;

— развлечения – 1,2%;

— другая благотворительность – 1,2%;

— остальное – 2,5%;

— затруднились ответить – 9,9%.

13,8% украинцев заявили, что благодаря "тысячу Зеленского" их материальное состояние улучшится, а 9,8% считают, что выплата бюджетных денег ухудшит материальное состояние. Однако большинство – 73,8% утверждают, что "Зимняя еПоддержка" никак не повлияет на их положение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы голосуют против "тысячи Зеленского". Соответствующая петиция набрала более 25 тысяч голосов и пойдет на рассмотрение к президенту.

Также "Комментарии" писали о том, кто не получит тысячу гривен по программе "Зимняя еПоддержка". В первую очередь это касается украинцев, живущих за границей.