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На Западе назвали самую успешную валюту мира в 2024 году

Популярность либертарианского президента Хавьера Милея сделала свое дело

30 декабря 2024, 15:46
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Кравцев Сергей

Аргентинский песо укрепился больше, чем любая другая валюта в 2024 году. Данная ситуация играет на популярность либертарианского президента Хавьера Милея. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".

На Западе назвали самую успешную валюту мира в 2024 году

Аргентинский песо. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, что за 11 месяцев этого года песо укрепился на 44,2% по отношению к корзине валют торговых партнеров с поправкой на трехзначную годовую инфляцию в Аргентине. Это значительно превосходит 21,2% рост турецкой лиры, занимающей второе место.

Рост курса, установленного правительством, повторился на нескольких легальных и нелегальных рынках, где аргентинцы покупают доллары, поскольку доступ к официальному курсу ограничен.

Эта тенденция популярна среди аргентинцев, для которых средняя зарплата с декабря 2023 года по октябрь 2024 года по параллельному курсу выросла почти вдвое в долларовом выражении до 990 долларов после семи лет почти постоянной девальвации. Но за это приходится платить. Центральный банк Аргентины с трудом восстанавливает свои практически пустые валютные резервы, тратя доллары на поддержание курса песо.

Теперь некоторые аналитики предупреждают, что быстрое обесценивание реала в соседней Бразилии и потенциальная тарифная политика нового президента США Дональда Трампа могут сделать Аргентину уязвимой для внезапной девальвации.

Укрепление валюты ощущается в Аргентине по мере роста цен в долларах. Руководители предприятий в частном порядке опасаются, что такая динамика может вскоре сказаться на конкурентоспособности аргентинского экспорта.

Укрепление песо – побочный эффект усилий Милея по стабилизации экономики, которая была на грани гиперинфляции. После первоначальной значительной девальвации в декабре 2024 года он сохранял курс песо в основном стабильным весь текущий год. В целом за 11 месяцев стоимость валюты упала всего на 18%, хотя инфляция за тот же период составила 112%.

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