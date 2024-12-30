На Западе назвали самую успешную валюту мира в 2024 году

Аргентинский песо укрепился больше, чем любая другая валюта в 2024 году. Данная ситуация играет на популярность либертарианского президента Хавьера Милея. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".

Аргентинский песо. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, что за 11 месяцев этого года песо укрепился на 44,2% по отношению к корзине валют торговых партнеров с поправкой на трехзначную годовую инфляцию в Аргентине. Это значительно превосходит 21,2% рост турецкой лиры, занимающей второе место.

Рост курса, установленного правительством, повторился на нескольких легальных и нелегальных рынках, где аргентинцы покупают доллары, поскольку доступ к официальному курсу ограничен.

Эта тенденция популярна среди аргентинцев, для которых средняя зарплата с декабря 2023 года по октябрь 2024 года по параллельному курсу выросла почти вдвое в долларовом выражении до 990 долларов после семи лет почти постоянной девальвации. Но за это приходится платить. Центральный банк Аргентины с трудом восстанавливает свои практически пустые валютные резервы, тратя доллары на поддержание курса песо.

Теперь некоторые аналитики предупреждают, что быстрое обесценивание реала в соседней Бразилии и потенциальная тарифная политика нового президента США Дональда Трампа могут сделать Аргентину уязвимой для внезапной девальвации.

Укрепление валюты ощущается в Аргентине по мере роста цен в долларах. Руководители предприятий в частном порядке опасаются, что такая динамика может вскоре сказаться на конкурентоспособности аргентинского экспорта.

Укрепление песо – побочный эффект усилий Милея по стабилизации экономики, которая была на грани гиперинфляции. После первоначальной значительной девальвации в декабре 2024 года он сохранял курс песо в основном стабильным весь текущий год. В целом за 11 месяцев стоимость валюты упала всего на 18%, хотя инфляция за тот же период составила 112%.

Читайте также на портале "Комментарии" — НБУ всего за неделю установил новый рекорд: такого не было с начала большой войны.



