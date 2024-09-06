Нацбанк ликвидирует Поликомбанк: чего ждать его клиентам

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Slava Kot
Возглавляемый Николаем Тарасовцем черниговский Поликомбанк занял 56 из 63 позиций в рейтинге Национального банка Украины и вскоре будет ликвидирован. Как сообщает "УНИАН", финансовое учреждение прекратит существование из-за вывода капитала из банка и исчезновения основных залогов, а его основными пострадавшими станут вкладчики и бюджетники.
Нацбанк ликвидирует Поликомбанк. Фото из открытых источников
Поликомбанк создали в 1990 году для обслуживания бизнеса семьи Тарасовцев, а именно стройкомпании "Основа-строй-7", принадлежащей сыну Николая Тарасовца, Юрию.
После создания банка, Николай Тарасовец наладил тесные отношения с местными властями, чтобы скупать лучшие земельные участки Чернигова и строить на них первичное жилье. Тарасовец-старший также возглавлял Комиссию по вопросам управления и распоряжения объектами коммунальной собственности Черниговского облсовета и был депутатом.
"ОСНОВА-БУД-7" Юрия Тарасовца является основным заемщиком Поликомбанка. Пользуясь семейными привилегиями, компания возводила немало объектов. В частности, элитный 16-этажный дом по улице Киевской, 7.
Теперь жители указанного дома вынуждены просить власть дофинансировать подведение электричества.
На другом объекте компании — микрорайоне "Масаны" на ул. Независимости — "Основа-буд-7 требовала доплату с дольщиков в размере от 200 тыс грн за уже приобретенное и сданное в эксплуатацию жилье.
На третьем объекте, в ЖК "Александровском", Тарасовцы продали все квартиры, хотя домов нет. Те, что были частично возведены, попали под обстрел РФ. Тарасовцы снова просили покупателей о доплатах.
В случае ликвидации Поликомбанка бюджетники и простые вкладчики банка станут первыми пострадавшими. Выплаты из Фонда гарантирования вкладов компенсируются лишь частично, и их можно ждать годами, — пока не закончится ликвидация.
Ранее СМИ писали, что в Чернигове депутат-застройщик Тарасовец обманул людей на 20 миллионов долларов и может скрыться за границу.
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