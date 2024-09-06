Нацбанк ликвидирует Поликомбанк: чего ждать его клиентам

Возглавляемый Николаем Тарасовцем черниговский Поликомбанк занял 56 из 63 позиций в рейтинге Национального банка Украины и вскоре будет ликвидирован. Как сообщает "УНИАН", финансовое учреждение прекратит существование из-за вывода капитала из банка и исчезновения основных залогов, а его основными пострадавшими станут вкладчики и бюджетники.

Нацбанк ликвидирует Поликомбанк. Фото из открытых источников

Поликомбанк создали в 1990 году для обслуживания бизнеса семьи Тарасовцев, а именно стройкомпании "Основа-строй-7", принадлежащей сыну Николая Тарасовца, Юрию.

После создания банка, Николай Тарасовец наладил тесные отношения с местными властями, чтобы скупать лучшие земельные участки Чернигова и строить на них первичное жилье. Тарасовец-старший также возглавлял Комиссию по вопросам управления и распоряжения объектами коммунальной собственности Черниговского облсовета и был депутатом.



"ОСНОВА-БУД-7" Юрия Тарасовца является основным заемщиком Поликомбанка. Пользуясь семейными привилегиями, компания возводила немало объектов. В частности, элитный 16-этажный дом по улице Киевской, 7.



"Компания получила от покупателей деньги — были проданы все квартиры, хотя дом еще находился на стадии возведения. Однако до сих пор в этом доме нет электричества, потому что его просто не провели. Кроме того, элитный дом не имеет отопления и газа, поскольку Тарасовцы так и не построили обещанную автономную систему. Так же здесь не будет и подземного паркинга", — говорится в материале.

Теперь жители указанного дома вынуждены просить власть дофинансировать подведение электричества.



На другом объекте компании — микрорайоне "Масаны" на ул. Независимости — "Основа-буд-7 требовала доплату с дольщиков в размере от 200 тыс грн за уже приобретенное и сданное в эксплуатацию жилье.



На третьем объекте, в ЖК "Александровском", Тарасовцы продали все квартиры, хотя домов нет. Те, что были частично возведены, попали под обстрел РФ. Тарасовцы снова просили покупателей о доплатах.



"Есть требование Нацбанка провести докапитализацию и обеспечить кредиты ликвидными залогами. Но денег на докапитализацию у Тарасовцев нет и, кроме того, залоги — объекты "ОСНОВА-БУД-7" не являются ликвидными, поскольку подавляющее большинство из них — недострои", — пишут журналисты.

В случае ликвидации Поликомбанка бюджетники и простые вкладчики банка станут первыми пострадавшими. Выплаты из Фонда гарантирования вкладов компенсируются лишь частично, и их можно ждать годами, — пока не закончится ликвидация.



Ранее СМИ писали, что в Чернигове депутат-застройщик Тарасовец обманул людей на 20 миллионов долларов и может скрыться за границу.

