Нацбанк возобновляет работу касс для операций с инвестиционными монетами

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины снова предлагает гражданам услуги по покупке, продаже и оценке инвестиционных монет. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



Монета. Фото из открытых источников

В кассах НБУ, расположенных в Киеве по адресу Контрактовая площадь, 2а, можно будет приобрести или продать инвестиционные монеты Украины, а также сдать поврежденные экземпляры для оценки.

Цены на покупку и продажу монет будут определены в соответствии с действующими правилами установления стоимости банковских и драгоценных металлов, которые доступны для просмотра на официальном сайте НБУ.

Кассы будут работать по следующему графику:

Понедельник – четверг: 09:30–17:00

Пятница: 09:30–15:45

Последний рабочий день месяца: 09:30–15:45

Выходные: суббота и воскресенье.

Во время воздушных тревог работа касс будет остановлена, а посетителей попросят покинуть помещение и направиться к ближайшему укрытию.

Ранее "Комментарии" писали, что 1 октября глава Национального банка Украины Андрей Пышный вместе с украинским боксером, абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком, представили новую памятную монету "Абсолютный". Александр Усик принял участие в мероприятии по видеосвязи и подчеркнул, что эта монета символизирует не только его личный успех, но и заслуги всех украинских спортсменов и воинов, борющихся за Украину.

Напомним, в Украине стали обнаруживать больше фальшивых купюр – подделываются гривны, а также иностранные валюты. В первом полугодии 2024 года на 1 млн. штук настоящих банкнот приходилось 3,4 подделки. Это прирост в 62% к прошлому году.