Наибольшие гендерные разрывы в оплате труда: какая страна лидер

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проанализировала всех своих 38 стран-членов, разделяющих преданность демократии и экономическому развитию на гендерный разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.



Разрыв в оплате труда мужчин и женщин. Фото из открытых источников

ОЭСР исследовали гендерный разрыв в оплате труда, рассчитанный как разницу между медианным заработком мужчин и женщин за полный рабочий день и поделили его на средний заработок мужчин за полный рабочий день.

Согласно отчету ОЭСР, наибольший гендерный разрыв наблюдается в Южной Корее – 31,2% разница в зарплатах мужчин и женщин. Объяснением этого является многолетняя система выслуг лет в Южной Корее. Эта система вознаграждает работников за выслугу лет, чем непропорционально наказывает женщин, поскольку они, скорее всего, временно оставят работу ради воспитания детей.

На втором месте по разнице зарплат мужчин и женщин оказался Израиль – 25,4%, а тройку лидеров замыкает Латвия – 24,9%. В пятерку также попали Япония и Кипр – 21,3% и 20,08% соответственно.

Украина не входит в ОЭСР, однако, по данным Госстата, гендерный разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Украине в 2023 году составил 18,6%.





10 стран с наибольшим разрывом в оплате труда женщин и мужчин

Такие показатели значительно выше среднего уровня 38 представителей ОЭСР, который составляет разрыв в труде на уровне 11,6%.

Самый маленький гендерный разрыв среди членов ОЭСР в Люксембурге – 0,4%. Следом за ним следует Бельгия – 1,1% и Коста-Рика – 1,4%.

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