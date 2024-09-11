Налоговая имеет информацию о доходах украинцев на OnlyFans – нардеп

Государственная налоговая служба получила данные о доходах украинцев на платформе OnlyFans, часто используемой для создания эротического контента. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в Telegram, информирует портал "Комментарии".

Он отметил, что с таких иностранных доходов нужно платить налоги, а нарушителям грозит штраф.

"Налоговой получена информация о гражданах Украины — создателях платного контента на "OnlyFans". Сфера создания платного контента на интернет-платформе "OnlyFans" гражданами Украины стремительно растет. Количество аккаунтов увеличивается в среднем в три раза ежегодно", — написал Гетманцев.

По его словам, полученная налоговиками информация свидетельствует о том, что некоторые пользователи платформы получают за созданный контент значительные средства.

"Например, гражданкой "С" получено за создание платного контента на интернет-платформе "OnlyFans" за несколько лет свыше $4 млн. Также гражданкой "К" от указанной деятельности получено более $3 млн, а гражданкой "Б" — около $1,8 млн. Как вам суммы?", – заметил Гетманцев.

Он напомнил, что такие иностранные доходы следует задекларировать в Украине в предусмотренный законодательством срок, уплатив с них налоги.

"Положительно относясь к любому заработку денег, не связанному с насилием, настоятельно рекомендую таким гражданам все же выполнить налоговую обязанность – задекларировать доходы и уплатить налоги", – отметил Гетманцев.

В противном случае Государственная налоговая служба может самостоятельно доначислить налоги и оштрафовать плательщика.

"Непредставление в установленный законом срок налоговой декларации является основанием для доначисления налога от суммы полученного дохода по ставке 18% и военного сбора по ставке 1,5%, а также 25% штрафных санкций. Не говоря уже о неприятности общения с БЭБ", – добавил депутат.

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