Названная сумма, необходимая для восстановления энергетики. Есть ли у Украины такие деньги

В июле-августе можно ожидать жестких ограничений для потребителей в результате последних атак на энергетику .

Удар по ТЭС

По оценкам Центра исследований энергетики, к отопительному сезону мы должны вернуть 2 ГВт мощностей, из которых в лучшем случае 300-500 МВт генерации до летнего пика потребления (июль-август). Об этом рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

По его информации, общая потеря генерирующих мощностей из-за ракетных атак в Украине на конец марта составила 23%, а с учетом атак в апреле может достичь 35-40%.

Чтобы покрыть 98% суточного потребления до отопительного сезона, следует не только импортировать электроэнергию по максимуму, но и восстановить 2 гигаватты мощностей тепловой генерации.

"К сожалению, можно сейчас уже констатировать, что еще примерно 1,5 ГВт вернутся к нам не раньше, чем через полтора-два года",

– говорит Александр Харченко.

По состоянию на 31 марта 2024 года энергосистема Украины могла обеспечивать, например, 75% от прогнозируемого суточного максимального потребления в течение отопительного сезона 2024/25 – без учета импорта электроэнергии. Кроме того, 87% прогнозируемого суточного максимального потребления в течение отопительного сезона 2024/25 – при условии максимального импорта.

Это цифры, которые у нас выходили до последней атаки 11 апреля. То есть фактически можно отрезать по 10-12% от каждого из этих показателей",

– подчеркнул Харченко.

Для восстановления мощностей объединенной энергосистемы Украине нужно около 5 млрд долларов на ближайшие три-пять лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-террорист Россия уничтожила ракетным ударом крупнейшую в Украине Трипильскую ТЭС. При этом, как отметили эксперты, ни президент США Джо Байден, ни представители его администрации не осудили этот акт терроризма.