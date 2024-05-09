Названы госкомпании, которые в прошлом году стали наиболее убыточными

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Ткачик Олеся
Как подчеркнули в Опендатаботе, согласно закону, все государственные компании должны представлять отчет о своей финансовой деятельности в Госстат, однако часто они игнорируют это требование. В частности, финансовую отчетность в 2023 году подали только 789 государственных компаний, что составляет всего лишь четвертую часть всех государственных компаний Украины по состоянию на текущий год. При этом в Опендатабот подчеркивают, что на самом деле, Госстат знал и "худшие времена", когда еще меньше компаний подавали отчетность. Например, в 2021 году только 475 компаний выполнили требование закона и предоставили отчет о финансовой деятельности в Госстат.
Аэропорт "Борисполь"
При этом, как подчеркнул руководитель Опендатабота Алексей Иванкин, на самом деле у государственных предприятий есть значительные преимущества над частным бизнесом.
Следовательно, по информации Опендатабот, в среднем, 40% от государственных предприятий, подавших отчеты, убыточны. Например, в прошлом году из 789 компаний — 313 имели убытки (39,7%), в 2022 году из 797 предприятий 389 были убыточными. В 2021 году среди подавших свою отчетность в Госстат 30,9% показали, что работали в минус.
Согласно данным Опендатабот, лидером по получению убытков в прошлом году стал аэропорт "Борисполь" – 1,4 млрд грн. При этом по темпам роста убытков первенство держит "Добропольеуголь-Добыча" — почти в 12 раз, со 122 млн грн до почти 1,4 млрд грн в год.
Впрочем, как говорится в исследовании, есть и компании, которые даже во время войны наращивают обороты. Например, известно, что обороты "Укрспецэкспорта" за год выросли почти на треть, до 32 млрд грн. При этом "Павлоградский химический завод" с начала полномасштабного вторжения России увеличил оборот в 2,6 раза – до 8,2 млрд грн.
Хотя, как отмечают в Опендатаботе, лидерами по получению прибыли являются другие компании. Так, наиболее прибыльным предприятием страны стало "Леса Украины", оно получило доход в размере 2,8 млрд грн. А вот самый большой рост прибыли продемонстрировал торговый порт "Черноморск". Как отмечено в исследовании, за год его доходы выросли в 26 раз и составляют 986 млн. гривен.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ФГИУ увольняет почти полсотни директоров госпредприятий из-за кризиса менеджмента.
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