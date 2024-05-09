Названы госкомпании, которые в прошлом году стали наиболее убыточными

Как подчеркнули в Опендатаботе, согласно закону, все государственные компании должны представлять отчет о своей финансовой деятельности в Госстат, однако часто они игнорируют это требование. В частности, финансовую отчетность в 2023 году подали только 789 государственных компаний, что составляет всего лишь четвертую часть всех государственных компаний Украины по состоянию на текущий год. При этом в Опендатабот подчеркивают, что на самом деле, Госстат знал и "худшие времена", когда еще меньше компаний подавали отчетность. Например, в 2021 году только 475 компаний выполнили требование закона и предоставили отчет о финансовой деятельности в Госстат.

Аэропорт "Борисполь"

При этом, как подчеркнул руководитель Опендатабота Алексей Иванкин, на самом деле у государственных предприятий есть значительные преимущества над частным бизнесом.

"Кроме того, что они являются государственной собственностью, часто такие компании также являются монополистами. То есть при грамотном управлении имеют все возможности быть даже прибыльнее частного бизнеса. Однако, как показывают данные финотчетности Госстата, почти половина из ГП даже в таких условиях убыточна",

– рассказал Иванкин.

Следовательно, по информации Опендатабот, в среднем, 40% от государственных предприятий, подавших отчеты, убыточны. Например, в прошлом году из 789 компаний — 313 имели убытки (39,7%), в 2022 году из 797 предприятий 389 были убыточными. В 2021 году среди подавших свою отчетность в Госстат 30,9% показали, что работали в минус.

Согласно данным Опендатабот, лидером по получению убытков в прошлом году стал аэропорт "Борисполь" – 1,4 млрд грн. При этом по темпам роста убытков первенство держит "Добропольеуголь-Добыча" — почти в 12 раз, со 122 млн грн до почти 1,4 млрд грн в год.

Впрочем, как говорится в исследовании, есть и компании, которые даже во время войны наращивают обороты. Например, известно, что обороты "Укрспецэкспорта" за год выросли почти на треть, до 32 млрд грн. При этом "Павлоградский химический завод" с начала полномасштабного вторжения России увеличил оборот в 2,6 раза – до 8,2 млрд грн.

Хотя, как отмечают в Опендатаботе, лидерами по получению прибыли являются другие компании. Так, наиболее прибыльным предприятием страны стало "Леса Украины", оно получило доход в размере 2,8 млрд грн. А вот самый большой рост прибыли продемонстрировал торговый порт "Черноморск". Как отмечено в исследовании, за год его доходы выросли в 26 раз и составляют 986 млн. гривен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ФГИУ увольняет почти полсотни директоров госпредприятий из-за кризиса менеджмента.





