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НБУ хочет усилить контроль за средствами украинцев: сколько разрешат тратить с карточек

Стало известно, в каком случае счет будет заблокирован: рекомендации Нацбанка

сегодня, 11:34
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Кречмаровская Наталия

Национальный банк Украины предлагает установить лимит на пользование счетом, который соответствует официальному доходу, указанному в анкете. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национального банка.

НБУ хочет усилить контроль за средствами украинцев: сколько разрешат тратить с карточек

К примеру, в анкете указан доход на уровне 20000 грн, так что если оборот по карточке превысит эту сумму, счет будет заблокирован. Также хотят создать лимиты по всему рынку, чтобы нельзя было пользоваться отдельными лимитами по разным банкам.

По данным регулятора, такие изменения помогут вывести значительные средства из тени и бороться с незаконными криптообменниками.

"Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой. В течение следующего месяца мы начнем создавать реестр скомпрометированных карт, далее — реестр "неблагонадежных" торговцев", — отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

Напомним, что с 1 октября будут введены лимиты на р2р-переводы, установленные НБУ. Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что финальное решение об ограничении в 150 000 грн в месяц временное, до момента, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости выпустил модифицированные банкноты. Дизайн дополнили лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава!".

Нужно ли обменивать старые банкноты на новые, читайте по ссылке.



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Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine?locale=uk_UA
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