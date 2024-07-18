НБУ рекомендует иметь наличные деньги на случай длительного отсутствия света

Национальный банк Украины рекомендует украинским гражданам в условиях длительных отключений электроэнергии иметь запас наличных денег на несколько дней.



НБУ рекомендует иметь наличные деньги при отсутствии света. Фото из открытых источников

Как сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на письмо НБУ, в таком случае даже если в отдельных торговых точках не будет работать платежный терминал, граждане все равно смогут рассчитаться за покупку или услугу.

В то же время, отметили в Нацбанке, в случае наличия света и связи лучше отдавать предпочтение безналичным расчетам, как более безопасным в условиях военного положения.

При этом в Нацбанке отметили, что небольшое увеличение наличных денег в обращении не оказывает негативного влияния на экономику и не является свидетельством негативной тенденции, а наоборот может свидетельствовать о сезонном оживлении экономической активности.

В НБУ также сообщили, что по состоянию на середину июля сумма средств на счетах физических лиц в гривне выросла на 6% по сравнению с началом 2024 года, то есть об оттоке средств со счетов граждан речь не идет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно сообщению Национального банка Украины, в наличном обороте на 1 июля 2024 года находилось 800,9 млрд грн, что на 36,5 млрд грн или на 4,8% больше, чем в начале года. На 1 января этого года в наличном обороте находилось 764,4 млрд грн. В НБУ отметили, что темпы роста наличных денег в обращении связаны с сезонными факторами, что может свидетельствовать о сезонном оживлении экономической активности граждан, и перебоями с энергопитанием, вызванных атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины.

