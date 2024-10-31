НБУ вновь огорчил прогнозом: что будет с ценами в Украине

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по индексу потребительских цен (ИПЦ) в 2024 — 2025 годах по сравнению с июльским прогнозом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом макроэкономическом прогнозе регулятора.

В Украине будут расти быстрее, чем ожидалось

Отмечается, что прогноз индекса потребительских цен по итогам 2024 года ухудшили с 8,5% до 9,7%, а за 2025 год — с 6,6% до 6,9%.

Прогноз по базовому ИПЦ тоже ухудшили. В 2024 году с 7,1% до 9,1%, 2025 году — с 4,5% до 5,7%.

Все это может стать сигналом о том, что цены на товары и услуги в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось ранее.

В то же время в 2026 году прогноз ИПЦ остался без изменений — 5%, относительно базового — 3,1%.

Читайте также на портале "Комментарии" — это еще не предел: НБУ назвал причины стремительного удорожания продуктов.

Также издание "Комментарии" сообщало — Национальный банк Украины чуть больше года назад отказался от фиксированного официального курса гривны к доллару. В итоге, после того, как национальную валюту отпустили фактически в "свободное плавание" доллар подорожал относительно гривны почти на 13%. Глава НБУ Андрей Пышный у себя в Facebook объяснил, почему так произошло.

Глава НБУ признал, что далеко не все украинцы с пониманием отнесутся к такому стремительному росту доллара. Ведь по итогам года управляемой гибкости люди в первую очередь будут учитывать показатель девальвации официального курса. А официальный курс гривны к доллару ослаб почти на 13%.



