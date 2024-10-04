По-другому НБУ поступить не мог: Пышный впервые назвал настоящие причины обвала гривны

Национальный банк Украины чуть больше года назад отказался от фиксированного официального курса гривны к доллару. В итоге, после того, как национальную валюту отпустили фактически в "свободное плавание" доллар подорожал относительно гривны почти на 13%. Как передает портал "Комментарии", глава НБУ Андрей Пышный у себя в Facebook объяснил, почему так произошло.

Курс валют. Фото: из открытых источников

Глава НБУ признал, что далеко не все украинцы с пониманием отнесутся к такому стремительному росту доллара. Ведь по итогам года управляемой гибкости люди в первую очередь будут учитывать показатель девальвации официального курса. А официальный курс гривны к доллару ослаб почти на 13%.

По словам Пышного, это произошло на фоне сочетания экзогенных факторов (более длительная и интенсивная война, разрушение энергетики, слухи о "дефолте"), смягчение монетарной политики и валютных ограничений Нацбанком, что было критически важно для бизнеса и стимулирования экономической активности.

В то же время, отметил Андрей Пышный, такая динамика курса, во-первых, позволила удержать инфляцию в течение этого года близко к цели НБУ (5%), а ее ускорение в августе было ожидаемо и обусловлено факторами на стороне предложения продовольственных товаров. Во-вторых – не подвела дальнейшее улучшение инфляционных ожиданий. В-третьих, способствовала улучшению состояния внешней торговли: дефицит торговли за восемь месяцев 2024 года снизился до 22,2 млрд долларов по сравнению с 24,5 млрд долларов в прошлом году. В-четвертых, такое ослабление гривны не привело к привлекательности активов в национальной валюте.

Читайте также на портале "Комментарии" — валютный рынок Украины будет постепенно возвращаться к нормальным условиям функционирования. В то же время, Национальный банк не будет отходить от правила. Поэтому не даст прогноз по курсу гривны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время мероприятия "Диалоги по NV о будущем. Бизнес и война" на платформе Youtube сделал глава НБУ Андрей Пышный.



