НБУ впервые назвал причины высокого спроса на валюту и рост курса доллара

Ситуация на валютном рынке в июне оставалась контролируемой. В условиях соблюдения НБУ принципов управляемой гибкости обменный курс гривны двигался под влиянием рыночных факторов как в сторону ослабления, так и укрепления, незначительно девальвировав в среднем за месяц. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Курс валют. Фото: из открытых источников

Разница между наличным и официальным курсами находилась в приемлемых пределах и не превышала 1,3%, отметили в НБУ.

По информации Нацбанка, основными факторами усиления спроса на иностранную валюту в этот период были: сохранение высокой интенсивности расходов бюджета, активизация закупок горючего компаниями ТЭК перед потенциальным повышением акцизного налога и импорт электроэнергии из-за потери ряда генерирующих мощностей,

осуществление бизнесом операций, разрешенных в рамках майской либерализации.

"Учитывая сохранение структурного дефицита иностранной валюты интервенции НБУ и дальше остаются основным балансирующим механизмом на валютном рынке — в июне чистая продажа иностранной валюты составила 3,0 млрд долларов", — говорится в обзоре.

В этом же обзоре НБУ отметил, что предприятия в Украине испытывают нехватку рабочей силы, которая оказывает давление на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения.

"Вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения", — говорится в обзоре.

По расчетам НБУ, в июне средняя зарплата в резюме выросла до 20,5 тысяч гривен, в вакансиях — до 19,5 тысяч гривен.

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