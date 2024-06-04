НБУ запретил банкам и магазинам принимать поврежденные определенным образом банкноты

Украинские банки, магазины и другие юридические лица больше не имеют права принимать некоторые банкноты гривны, в частности такое решение было принято Национальным банком в связи с изменениями в правилах приема и обработки банкнот.

Поврежденные купюры

В разъяснении НБУ указано, что теперь принимать не будут купюры, поврежденные водой, огнем, химикатами или жидкостями, площадь которых во время приемки и обработки может стать менее 55% от первоначальной.

Кроме того, больше не примут купюры, если повреждение банкнот привело к их спеканию или склеиванию, при этом владельцу не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность этой наличности.

Также не будут принимать купюры, загрязненные радиоактивными и химическими веществами, токсичными органическими субстанциями, негативно влияющими на здоровье человека.

В территориальных подразделений Нацбанка осуществляют обмен настоящих купюр только при наличии документа о проведении дезактивации или дезинфекции банкнот, предоставленного лицом или учреждением, которое выполняет функции по их проведению согласно украинскому законодательству.

При этом подчеркивается, что юридические и физические лица для обмена указанных банкнот обязаны обращаться непосредственно в соответствующие территориальные подразделения НБУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что курс доллара пересек психологическую отметку в 40 грн, поставив несколько исторических рекордов. МВФ шокировал прогноз, что к 2027 году он превысит 50 грн. При этом в Верховной Раде посоветовали не паниковать. Там заявили, что все идет по плану и происходит плавная девальвация.





