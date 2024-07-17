НБУ жалуется: проблемы со светом заставляют украинцев накапливать наличные деньги

Перебои с электроснабжением побуждают граждан Украины накапливать наличные деньги, что негативно отражается на экономике.

Украинцы накапливают наличные деньги. Фото из открытых источников

Согласно сообщению Национального банка Украины, в наличном обороте на 1 июля 2024 года находилось 800,9 млрд грн, что на 36,5 млрд грн или на 4,8 % больше, чем в начале года. По состоянию на 1 января этого года украинцы наличными хранили 764,4 млрд. грн.

В НБУ отметили, что темпы роста наличных денег в обращении связаны с сезонными факторами и перебоями с энергопитанием, вызванными атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины.

По данным регулятора, больше всего в наличном обращении находится банкнот номиналом 500 гривен и монет номиналом 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества обращения соответственно). Меньше всего – банкнот номиналом 50 гривен и монет номиналом 10 гривен (4,5% и 1,6% от общего количества в обращении соответственно).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация на валютном рынке в июне оставалась контролируемой. В условиях соблюдения НБУ принципов управляемой гибкости обменный курс гривны двигался под влиянием рыночных факторов как в сторону ослабления, так и укрепления, девальвировав в среднем за месяц. Основными факторами усиления спроса на иностранную валюту в этот период были сохранение высокой интенсивности расходов бюджета, активизация закупок горючего компаниями ТЭК перед потенциальным повышением акцизного налога и импорт электроэнергии из-за потери ряда генерирующих мощностей, осуществления бизнесом операций, разрешенных в рамках майской либерализации.

