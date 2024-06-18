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Отмыли миллиарды на нелегальных казино: суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка

По материалам БЭБ под арест попали два руководителя Департаментов АО «Айбокс Банка»

сегодня, 18:12
Автор:
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Ткачик Олеся
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По материалам Бюро экономической безопасности избраны меры предосторожности двум руководителям Департаментов АО "Айбокс Банка", который "отмыл" около 5 млрд грн для нелегальных казино. Суд вынес решение об избрании к подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмыли миллиарды на нелегальных казино: суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка

Айбокс Банк

Как указано в сообщении, в ходе следствия установлено, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.

"В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг",
– сообщают в пресс-службе БЭБ.

Там подчеркнули, что на основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелицы, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольный фигурантам Айбокс Банк. При этом известно, что IBOX BANK был первым банком в Украине, получившим лицензию КРАИЛ на ведение деятельности в сфере игорного бизнеса.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/miskodynh-dlia-nelehalnykh-kazyno-zaareshtovano-2-dyrektoriv-departamentiv-ibox-bank
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