Почему в бюджете не хватает денег на войну: о чем говорит намек Шмыгаля

Кабмин готовится к принятию решения о том, чтобы увеличить военный сбор для финансирования армии, поскольку международные партнеры не предоставляют средства на ВСУ. На Западе надеялись, что война закончится к лету 2024 года. Следовательно, уже сейчас не хватает финансирования на содержание ВСУ. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. О чем говорит это заявление? Не произойдет ли так, что вскоре нам может не стать денег на боевые выплаты военным из-за просчетов чиновников или наших партнеров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Некомпетентность чиновников бьет по бюджету

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук сразу заметил, что есть большие вопросы к квалификации наших чиновников, если они считали, что война закончится к лету 2024 года.

"Это действительно отражение того варианта, когда люди принимают решения из расчета, что они их пересмотрят по ходу, а там как-то будет. Это бесспорно указывает на тот уровень проксемализма, который есть у наших чиновников. Что касается вопроса финансирования, то там называлась цифра, которой нам не хватает 500 млрд. Но на самом деле от налогов правительство планировало получить где-то 120 млрд. То есть другую недостающую сумму собирались получить из других источников: внешних и внутренних заимствований. Что касается налогов, то я уже много раз об этом говорил, что, в первую очередь, правительство должно было отчитаться перед парламентом, чего оно не сделало", – отметил Борис Кушнирук.

Он отмечает, что правительство должно было отчитаться о том, что оно сделало, чтобы преодолеть злоупотребления в сфере администрирования по НДС, злоупотребление на таможне, что было сделано, чтобы убрать теневой рынок табачных изделий, огромную часть теневого рынка горючего и игорный бизнес в тени.

"Речь об уплате налогов, которые мы не получаем, соответственно теряем огромные средства, которые могли бы усилить наш бюджет. Это говорит о некомпетентности и коррупциогенности действий наших чиновников", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Продолжая говорить о мобилизации доходов в госбюджет Борис Кушнирук, напомнил, что бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева говорила, что от действий Национального банка, связанных с его процентной и курсовой политикой, потери бюджета составляют до 200 млрд грн. Правда, уточнил эксперт, это шла речь о периоде с 22-го по 24-й год. Но это Гонтарева говорила еще весной 24 года.

"У меня цифра несколько осторожнее, но все равно речь о более, чем 100 млрд, которые недополучает наш бюджет – из-за некомпетентности наших чиновников, которые не способны правильно общаться с Нацбанком и с международными партнерами. В результате мы теряем огромные денежные средства. То есть, мы теряем средств даже больше, чем нам не хватает", – отметил эксперт.

Что касается введения новых налогов, то Борис Кушнирук считает, что наиболее рациональным является не введение военного сбора, а другой подход. Потому что он в первую очередь бьет по малому и среднему бизнесу. Государство только проигрывает, когда этот вид бизнеса уйдет в тень.

"Поэтому я говорил, что гораздо уместнее ввести налог с конечных продаж на товары и услуги конечного потребления. При этом, если вы считаете, что это может ударить по наименее обеспеченным слоям населения, то вы можете на какие-то товары, связанные с минимальной потребительской корзиной, не вводить этот налог. Речь идет о муке, определенных сортах хлеба, молочных изделиях, отдельных видах мяса, крупах, овощах и так далее. То есть, вы можете ввести определенный перечень товаров на которые не вводить этот налог с продаж. Соответственно, малообеспеченные слои населения от введения этого налога не пострадают. А на все остальные группы товаров можно ввести налог с продаж 3,4,5%. Соответственно, средства в государственный бюджет будут поступать в режиме ежедневно. Ибо ежедневно совершаются сделки купли-продажи товаров и услуг. Соответственно, ежедневно этот налог может поступать в госбюджет. Что касается военного сбора, то он уплачивается в момент выплаты зарплаты, то есть месяц есть разрыв во времени. Это если есть огромная потребность ввести дополнительную налоговую нагрузку", – говорит Борис Кушнирук.

При этом эксперт уточнил, что налог с продаж не является заменой налога на добавленную стоимость. Он является дополнением. Как пример, он сейчас может поступать в государственный бюджет, а потом он просто может начисляться в местные бюджеты.

Это непопулярный шаг, но налоги повышать придется

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко так прокомментировал ситуацию:

"Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал правду. У нас действительно сейчас не хватает денег для армии. Почему? МВФ прогнозировал, что война закончится летом этого года. Война не кончилась. Поэтому нам нужны деньги для финансирования армии. Денис Шмыгаль сказал, что у нас в год содержание одного военнослужащего обходится в 1,2 млн. грн. Так как у нас на сегодняшний момент почти миллион мобилизованных, вот и выходит, что хочешь или не хочешь, а почти триллион надо. И реально это проблема. Поэтому действительно нужно поднимать налоги. Я понимаю, что это болезненный вопрос, но налоги придется поднимать".

Эксперт обратил внимание, что на сегодняшний момент военный сбор – это как раз деньги для войны. И потому, когда его внедряли, объясняли, что этот налог вводится для финансирования армии.

"Поэтому на сегодняшний день, даже, если поднимут сейчас, например, налог до 5%, надо понимать, что это налог, который поднимают, потому что война, а не потому, что кто-то так хочет. В таком случае, если не профинансировать армию, нужно ее уменьшить, и тогда возникает вопрос: что делать дальше? Без армии сражаться будет очень сложно. Поэтому на сегодняшний момент повышение налогов – это необходимость. Хотя я понимаю, что это очень непопулярный шаг", – отметил Александр Охрименко.

Он подчеркивает, что очень важно, чтобы этот военный сбор платили и ФЛПы. Эксперт объясняет, так складывается, что у нас очень много ФЛП и очень мало налогов. Конечно, если мы хотим победить, то надо, чтобы ФЛПы платили сполна.

"Надеюсь, в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит изменения в налоговое законодательство и налоги будут повышены. Потому что в любом случае я далёк от мысли, что в ближайшее время война закончится. Прогнозы – дело неблагодарное. Однако, скорее всего, не то, что в ближайшие месяцы, но даже в ближайшие годы – война не закончится. Для этого нам деньги на войну нужны. Более того, я так понимаю со временем придется поднять НДС. Придется поднять налог на зарплату, налог на прибыль. Это все придется делать, потому что, как правило, у воюющей страны очень большие налоги идут на войну", – говорит собеседник портала "Комментарии".

По его словам, зарубежные партнеры нам и так дают очень много денег. У нас война стоит больше 2 триллионов. Только триллион идет на зарплаты военных, конечно округляя.

"Зарубежные партнеры говорят, что они согласны и дальше давать деньги, но они хотят, чтобы и мы что-то делали. Ибо, если полностью финансировать армию за счет зарубежных партнеров, это вызовет политические противоречия у тех, кто нам дает деньги. Представим себе ситуацию, когда выступает тот же президент США или канцлер Германии и говорит: мы берем деньги из бюджета Германии и отдаем Украине. Соответственно возникает вопрос: а, что же Украина? Поэтому, если Украина действительно будет собирать налоги и покрывать часть денег, которую нужно на армию, тогда и партнеры будут охотнее давать средства. Такая ситуация", – подытожил Александр Охрименко.

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