Почему в бюджете нет денег: власть обвинили в потере миллиардов гривен

Во время войны власти продолжают упорно продвигать скидку на акцизы для так называемых айкосов и тем самым пытаются лишить бюджет 3 млрд гривен только в 2025 году. Об этом сообщил журналист Артем Соколенко, пишет портал "Комментарии".

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"Когда будете спрашивать, почему в бюджете нет денег для оснащения армии и фронта, вспомните антикризисника Гетманцева и депутатов налогового комитета, которые вчера проголосовали за акцизные преференции для айкосов в размере 20%.

По гениальному замыслу законотворцев акцизы на эту нагревательную хр*нь и акцизы на классические сигареты должны быть разными – на айкосы меньше, на сигареты больше. Хотя сейчас акциз одинаков!

С какого перепуга? Внятно никто не может объяснить. Даже министр финансов Марченко, родивший эту законотворческую инициативу.

Представьте… Если парламент проголосует за этот законопроект, то в 2025 году наш бюджет не получит 3 млрд. грн., а к 2028 году эта цифра увеличится до 18 млрд. грн.

А мы все ждем деньги от Америки… " – пишет Соколенко.

В свою очередь глава налогового комитета Даниил Гетманцев на заседании Рабочей группы налогового комитета по законопроекту N11090 сказал, что установление преференций для табачных изделий для нагрева – это требование Международного валютного фонда и его нельзя обсуждать, а нужно четко выполнять.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Украинцы голосуют против "тысячи Зеленского": в чем причина

На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция "О пересмотре программы Президента по поддержке граждан к зимнему периоду (раздаче 1000 грн)". Инициатор петиции Роман Стан опубликовал ее 14 ноября и сегодня она набрала 25 304 голосов из 25 тысяч необходимых.

Автор петиции отмечает, что принятый бюджет Украины в 2025 году является дефицитным и финансируется за средства международных партнеров (преимущественно на кредитной основе), а государство вынуждено искать баланс между повышением налоговой нагрузки на бизнес и граждан и финансированием оборонных расходов.

Кроме этого, отмечает инициатор петиции, возникают проблемы с финансированием Сил безопасности и обороны, ведь они могут финансироваться только за средства, мобилизованные внутри страны, а это налоговые поступления, внутренний долг и другие неналоговые поступления.