Почему в Украине низкие пенсии: бывший министр соцполитики дал простое объяснение

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Slava Kot
Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что одной из главных проблем низких пенсий — это существование теневой экономики в Украине. По словам экс-министра, власти "совершенно закрыли глаза" на борьбу против теневой экономики, которая могла бы повысить пенсии в Украине.
Почему в Украине низкие пенсии. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Еспресо" Андрей Рева подверг критике позицию властей, объясняющую причины низких пенсий демографической ситуацией в стране. По его словам, власти не учитывают теневую экономику, которая могла бы исправить ситуацию.
Экс-министр указывает, что существует проблема не только в том, сколько людей платит налоги для пенсий, но и какие они вносят взносы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменят правила выхода на пенсию.
Также "Комментарии" писали о том, что военный заявил о несправедливой пенсии для гражданских и находившихся на войне.
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