Почему в Украине низкие пенсии: бывший министр соцполитики дал простое объяснение

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что одной из главных проблем низких пенсий — это существование теневой экономики в Украине. По словам экс-министра, власти "совершенно закрыли глаза" на борьбу против теневой экономики, которая могла бы повысить пенсии в Украине.



Почему в Украине низкие пенсии. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Андрей Рева подверг критике позицию властей, объясняющую причины низких пенсий демографической ситуацией в стране. По его словам, власти не учитывают теневую экономику, которая могла бы исправить ситуацию.

"Когда говорят о соотношении работающих и пенсионеров, то почему-то забывают, что в Украине до войны было 22 млн человек трудоспособного возраста, а пенсионные взносы платили 13 млн. Покажите хоть одну страну в мире, где 9 млн человек находятся в тени", – сказал бывший министр социальной политики.

Экс-министр указывает, что существует проблема не только в том, сколько людей платит налоги для пенсий, но и какие они вносят взносы.

"Половина людей платит их с минимальной заработной платы. Айтивец, например, сегодня платит в пенсионный фонд по минимальной зарплате, при этом получая 80-100 тыс. грн в месяц. Поэтому нужно бороться с теневой экономикой и повышать заработные платы. Власти абсолютно закрыли глаза на теневую экономику", — подчеркнул Андрей Рева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменят правила выхода на пенсию.

Также "Комментарии" писали о том, что военный заявил о несправедливой пенсии для гражданских и находившихся на войне.