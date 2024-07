Почему важно увеличить военный сбор: объяснение от Министра финансов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о необходимости повышения военного сбора для обеспечения дополнительного финансирования Вооруженных Сил Украины (ВСУ). По его словам, это решение жизненно важно для победы в войне.

Украина ищет новые финансовые ресурсы для обороны

Марченко подчеркнул, что финансирование военных нужд составляет колоссальные 500 миллиардов гривен. Основным источником станут внутренние заимствования, но этого недостаточно. Поэтому правительство предлагает несколько путей решения проблемы:

Перевыполнение доходов госбюджета: за первое полугодие 2024 года удалось собрать на 75,8 миллиарда гривен больше, чем планировалось.

Сокращение расходов: правительство намерено сократить расходы на 65,7 миллиарда гривен.

Повышение акциза на топливо: это принесет дополнительные 16,9 миллиардов гривен.

Повышение ставок военного сбора: ожидается, что это обеспечит еще 121,8 миллиарда гривен.

Марченко напомнил, что во время Первой мировой войны Великобритания значительно увеличила налоговые поступления, подняв ставку налога на прибыль с 6% до 30%. Это позволило стране обеспечить финансирование военных расходов и в конечном итоге одержать победу.

Министр финансов призвал Верховную Раду поддержать законопроект о повышении военного сбора. Он подчеркнул, что сложные решения необходимы для победы в войне, и Украина готова идти на эти жертвы.

“У бывшего главы ФБР Джона Гувера была любимая фраза: When the going gets tough, the tough get going. Что означает, что, столкнувшись с трудностями, сильные люди не сдаются, а наоборот — проявляют решимость, чтобы преодолеть препятствия. И это мое обращение к народным депутатам. Я рассчитываю на вашу поддержку и решимость. Очерченная инициатива должна пройти полную процедуру: она будет рассмотрена в комитетах, в двух чтениях в Верховной Раде”, — написал Марченко.