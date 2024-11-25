После Черной пятницы наступает Киберпонедельник: что это такое

Киберпонедельник (Cyber Monday) – это особый день в календаре онлайн-шопинга, который традиционно выпадает на первый понедельник после Дня благодарения в США. Этот день стал своеобразным продолжением Черной пятницы, но уже в цифровом формате. Если Черная пятница в США ассоциируется с большими очередями в торговых центрах, то Киберпонедельник – день грандиозных распродаж в интернет-магазинах.

Что такое Киберпонедельник. Фото: Freepik

Термин "Киберпонедельник" был введен в 2005 году Shop.org, онлайн-подразделением Национальной федерации розничной торговли. Маркетологи заметили значительный рост онлайн-продажи именно после Дня благодарения и Черной пятницы. Компании и интернет-площадки начала активно использовать этот день для проведения масштабных акций и распродаж, чтобы привлечь покупателей в онлайн-сегменте.

Одна из теорий предполагает, что люди видели вещи в магазинах и торговых центрах на выходных, но ждали до понедельника, чтобы купить их на работе. В начале 2000-х домашний интернет не имел такой скорости, поэтому американцы на работе покупали вещи в интернете, где имели компьютеры с более быстрым подключением к интернету. Кроме того, онлайн-шопинг позволял избегать больших очередей в магазинах и торговых центрах, возникающих в Черную пятницу и в выходные.

Киберпонедельник возник в США, так же, как и Черная пятница, но сейчас он существует и в других странах. В 2024 году Киберпонедельник приходится на 2 декабря. Киберпонедельник в 2023 году побил рекорд онлайн-затрат, превысив показатель более чем в 12 миллиардов долларов.

К Киберпонедельнику следует готовиться, как и к другим дням, предлагающим большие скидки. Следует составить список желаемых товаров, сравнивать цены, использовать кэшбек и не поддаваться импульсивным покупкам.

Киберпонедельник – это отличная возможность приобрести желаемые товары по привлекательным ценам. Главное – подготовиться заранее и подойти к онлайн-шоппингу с умом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что такое Черная пятница и как избежать маркетинговых ловушек в день больших скидок.

Также "Комментарии" писали, как покупателей обманывают в Черную пятницу.