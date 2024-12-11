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Slava Kot
Кредитно-рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте на уровне ограниченного дефолта. Экономический эксперт и кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко утверждает, что дефолт должен привести к повышению жизненного уровня украинцев, тогда как правительство может обокрасть собственное население.
У Украины преддефолтный рейтинг. Фото из открытых источников
Юрий Гаврилечко прокомментировал ограниченный дефолт Украины и утверждает, что такая оценка не должна негативно отразиться на жизни украинцев.
Однако Гаврилечко видит, что преддефолтным рейтингом Украины может воспользоваться НБУ и правительство, принимающее "идиотские" решения.
13 августа агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Украины из-за начала реструктуризации еврооблигаций. Поскольку Украина продолжает реструктуризировать свой внешний долг кредитно-рейтинговое агентство в декабре подтвердило долгосрочный прогноз относительно ограниченного дефолта для Украины на уровне – RD.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что директор Института развития экономики Александр Гончаров считает, что Украина вступила в полосу постоянного и резкого падения жизненного уровня, которое продлится много лет.
Также "Комментарии" писали, что банки вводят новые жесткие ограничения, которые коснутся каждого украинца.
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