Кредитно-рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте на уровне ограниченного дефолта. Экономический эксперт и кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко утверждает, что дефолт должен привести к повышению жизненного уровня украинцев, тогда как правительство может обокрасть собственное население.

У Украины преддефолтный рейтинг. Фото из открытых источников

Юрий Гаврилечко прокомментировал ограниченный дефолт Украины и утверждает, что такая оценка не должна негативно отразиться на жизни украинцев.

"Дефолт по государственным долгам и падение жизненного уровня населения — это не связанные вещи вообще! Напротив, дефолт должен привести к повышению жизненного уровня, потому что когда вы прекращаете отдавать чужие долги — у вас остается больше денег для себя и своей семьи", – пишет экономический эксперт.

Однако Гаврилечко видит, что преддефолтным рейтингом Украины может воспользоваться НБУ и правительство, принимающее "идиотские" решения.

"Однако под лозунгом дефолта Нацбанк и правительство могут обокрасть население. Это достаточно реалистичный сценарий. И вероятен... Именно поэтому мы сейчас являемся свидетелями ряда идиотских инициатив (с экономической точки зрения идиотских) вроде повышения уровня налогообложения и введения очередных ограничений по возможности распоряжаться собственными средствами на карточных счетах банков", – говорит Гаврилечко.

13 августа агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Украины из-за начала реструктуризации еврооблигаций. Поскольку Украина продолжает реструктуризировать свой внешний долг кредитно-рейтинговое агентство в декабре подтвердило долгосрочный прогноз относительно ограниченного дефолта для Украины на уровне – RD.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что директор Института развития экономики Александр Гончаров считает, что Украина вступила в полосу постоянного и резкого падения жизненного уровня, которое продлится много лет.

Также "Комментарии" писали, что банки вводят новые жесткие ограничения, которые коснутся каждого украинца.