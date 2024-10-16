Прощай рубль: какое решение по нацвалюте РФ готовит НБУ

Национальный банк Украины планирует изменить подходы к расчетам и обнародованию индикаторов валютного рынка. Как передает портал "Комментарии", проект решения размещен на сайте регулятора.

Деньги. Фото из открытых источников

В частности, планируется отказаться от расчета официального курса гривны к российскому и белорусскому рублю, а также к некоторым другим валютам.

Так, НБУ планирует устанавливать официальный курс для 44, а не 57 валют. Оставят те валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям, в частности валюты стран-членов Евросоюза, а также иностранные валюты тех стран, которые обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной за 2023 год.

Из перечня исключат валюты: россии (рубль), Беларуси (белорусский рубль), Алжира (алжирский динар), Армении (армянский драм), Бразилии (реал), Доминиканской Республики (песо), Ирака (иракский динар), Ирана (риал), Ливана (ливанский фут), Марокко (дирхам), Кыргызстана (сом), Таджикистана (сомони), Туниса (тунисский динар)

Список планируют пересматриваться раз в три года.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Национальный банк Украины чуть больше года назад отказался от фиксированного официального курса гривны к доллару. В итоге, после того, как национальную валюту отпустили фактически в "свободное плавание" доллар подорожал относительно гривны почти на 13%. Глава НБУ Андрей Пышный у себя в Facebook объяснил, почему так произошло.

Глава НБУ признал, что далеко не все украинцы с пониманием отнесутся к такому стремительному росту доллара. Ведь по итогам года управляемой гибкости люди в первую очередь будут учитывать показатель девальвации официального курса. А официальный курс гривны к доллару ослаб почти на 13%.



