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Радикальное увеличение налогов: на сколько уменьшится зарплата каждого украинца

После увеличения военного сбора каждый украинец, кроме военных, будет получать меньшую зарплату

сегодня, 15:55
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Ткачик Олеся

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал принятый сегодня законопроект о радикальном увеличении налогов во время войны.

Радикальное увеличение налогов: на сколько уменьшится зарплата каждого украинца

Нет денег

По его словам, это повышение касается не корпораций или богатых, а всех украинцев. Нардеп подчеркнул, что военный сбор увеличен с 1,5 до 5%. Этот налог будет платить каждый работающий украинец — врачи, учителя, журналисты, энергетики, все.

Депутат также обратил внимание, что законопроект был принят "задним числом".

"Они еще это сделали задним числом — с 1 октября, что вообще абсурдом. Закон еще даже не подписан президентом, а они хотят делать это с 1 октября. Таким образом зарплата каждого украинца уменьшится на эту разницу — был военный сбор 1,5% , становится 5% — минус 3,5%", — отметил нардеп.

Среди положительных моментов голосования Гончаренко отметил отклонение поправки о повышении военного сбора для военнослужащих.

"Они хотели даже военным повысить военный сбор. То есть, прикрываясь армией, грабить саму армию. Полный абсурд. Это удалось остановить. Это, в принципе, единственный позитив, который есть", — резюмировал нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада в целом приняла законопроект об изменениях в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения в период действия военного положения под номером 11416-д. Именно этим законопроектом поднимается военный сбор для ФЛП и других категорий населения до 5%. В ВР назвали это драконовским увеличением налогов для украинцев. При этом в законопроекте не учтены предложения по поднятию налогов на игорный бизнес, там остается кэшбек, там нет налогов на алкоголь и табак. Зато увеличение нагрузки на ФЛП, малый бизнес и простых украинцев отметили в ВР и добавили, что за увеличение налогов голосовали "слуги" и ОПЗЖ.






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Источник: https://espreso.tv/suspilstvo-zakon-shche-ne-pidpisaniy-prezidentom-a-voni-khochut-robiti-tse-z-1-go-zhovtnya-nardep-goncharenko-pro-zakonoproekt-shchodo-zbilshennya-podatkiv
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