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Рекордные цены на автомобили: какие авто купили для госохраны

Один автомобиль будет стоить около 96 тыс. долларов

сегодня, 09:05
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Кречмаровская Наталия

Управление государственной охраны Украины провело тендер на покупку автомобилей специализированного назначения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.

Рекордные цены на автомобили: какие авто купили для госохраны

Иллюстративное фото

Согласно тендерной документации, было заказано 4 автомобиля специализированного назначения. Срок выполнения заказа установлен до 25 декабря 2024 года.

Заказчик также указал требования по назначению:

  • Автомобиль специализированного назначения должен обеспечивать возможность одновременной перевозки личного состава со штатным вооружением и средствами индивидуальной защиты в количестве 4 человек без учета водителя.

  • Полная масса автомобиля специализированного назначения не должна превышать предусмотренную техническую документацию на базовый автомобиль.

Общие конструктивные требования:

  • Автомобиль специализированного назначения должен быть изготовлен на базе сертифицированного легкового автомобиля с современными техническими характеристиками, который должен отвечать требованиям безопасности на автомобиль.

  • Надежность автомобиля специализированного назначения не должна быть ниже надежности базового автомобиля.

Требования к салону автомобиля специализированного назначения:

  • Планировка салона автомобиля специализированного назначения должна предусмотреть комфортное размещение и перевозку личного состава со штатным вооружением и средствами индивидуальной защиты в количестве 4 человек без учета водителя.

Электронные торги прошли 3 сентября. На аукцион пришла одна компания, которая и получила заказ. Управление госохраны подписало договор с ООО "ВИДЫ АВТОСТРАДА" #31607392, стоимость сделки — 15 726 768,00 грн с НДС.

Так, один автомобиль обойдется в 3 931 692 грн, или около 96 тыс. долларов.

Как стало известно порталу "Комментарии", это рекордная цена за любой легковой автомобиль в закупках в системе Prozorro в этом году. Ранее рекорд также принадлежал Управлению госохраны — в августе заказали 3 внедорожника Лексус по 3,27 млн грн.




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