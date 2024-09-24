Рекордные цены на автомобили: какие авто купили для госохраны

Управление государственной охраны Украины провело тендер на покупку автомобилей специализированного назначения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



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Согласно тендерной документации, было заказано 4 автомобиля специализированного назначения. Срок выполнения заказа установлен до 25 декабря 2024 года.

Заказчик также указал требования по назначению:

Автомобиль специализированного назначения должен обеспечивать возможность одновременной перевозки личного состава со штатным вооружением и средствами индивидуальной защиты в количестве 4 человек без учета водителя.

Полная масса автомобиля специализированного назначения не должна превышать предусмотренную техническую документацию на базовый автомобиль.

Общие конструктивные требования:

Автомобиль специализированного назначения должен быть изготовлен на базе сертифицированного легкового автомобиля с современными техническими характеристиками, который должен отвечать требованиям безопасности на автомобиль.

Надежность автомобиля специализированного назначения не должна быть ниже надежности базового автомобиля.

Требования к салону автомобиля специализированного назначения:

Планировка салона автомобиля специализированного назначения должна предусмотреть комфортное размещение и перевозку личного состава со штатным вооружением и средствами индивидуальной защиты в количестве 4 человек без учета водителя.

Электронные торги прошли 3 сентября. На аукцион пришла одна компания, которая и получила заказ. Управление госохраны подписало договор с ООО "ВИДЫ АВТОСТРАДА" #31607392, стоимость сделки — 15 726 768,00 грн с НДС.

Так, один автомобиль обойдется в 3 931 692 грн, или около 96 тыс. долларов.

Как стало известно порталу "Комментарии", это рекордная цена за любой легковой автомобиль в закупках в системе Prozorro в этом году. Ранее рекорд также принадлежал Управлению госохраны — в августе заказали 3 внедорожника Лексус по 3,27 млн грн.



