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Российские миллиардеры установили новый рекорд, несмотря на войну и санкции

В России зафиксировано рекордное количество долларовых миллиардеров

2 апреля 2024, 23:19
Автор:
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Марьян Ощановский
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Число долларовых миллиардеров в России возросло до 125 человек. Это самый высокий показатель за всю историю списка самых богатых бизнесменов мира. В прошлом году в этот список попали 110 россиян.

Российские миллиардеры установили новый рекорд, несмотря на войну и санкции

В РФ выросло количество миллиардеров. Фото из открытых источников

Издание Forbes сообщает, что совокупное состояние российских участников мирового рейтинга богачей увеличилось на 14% и достигает сейчас $576,8 млрд. Это ниже рекордного 2021 года, когда суммарный капитал 123 российских миллиардеров равнялся $606,2 млрд.

Издание пишет, что в этом году 64 бизнесмена с гражданством РФ приумножили свое состояние, у 24 бизнесменов состояние уменьшилось, а 19 россиян попали в рейтинг впервые.

Как сообщает Forbes, лидер списка среди россиян — основатель "Лукойла" Вагит Алекперов. Бизнесмен заработал за год $8,1 млрд, несмотря на то, что покинул пост президента компании в апреле 2022 года после введения персональных санкций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно результатам социологического опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы", 61% украинцев на вопрос о вариантах завершения войны выбрали ответ: "Воюем до полной победы – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, вступления в ЕС и НАТО". При этом 39% украинцев выбрали вариант "Немедленно начинаем мирные переговоры с полной двусторонней остановкой огня".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные операции на востоке Украины, сейчас возникла угроза оккупации города Угледар в Донецкой области, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В общем, силам ВСУ удалось стабилизировать фронт, однако в некоторых ситуациях нашей армии пришлось отойти на новые позиции.



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Источник: https://www.forbes.ru/milliardery/509414-cislo-rossijskih-milliarderov-vyroslo-do-rekordnyh-125-celovek
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