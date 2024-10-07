С простых украинцев «сдирают» последнюю кожу: что ждет их в следующем году

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Ткачик Олеся
Законы о госбюджете и изменениях в налогообложении сформированы по принципу: с простого украинца содрать последнюю кожу, а большой капитал и чиновников не беспокоить, считает эксперт в сфере социальной политики Андрей Павловский.
Повышение налогов
Эксперт обратил внимание на то, что в проекте Государственного бюджета на 2025 год замораживают все социальные стандарты – прожиточный минимум, минимальную зарплату, что приведет к замораживанию всех социальных выплат. Параллельно этому, добавляет он, будут значительно повышены налоги на физлиц, малый и средний бизнес.
В то же время, подчеркивает эксперт, председатель Комитета Верховной Рады по бюджету "слуга" Роксолана Пидласа не перестает раздражать народ своими циничными откровенно провокационными заявлениями. К примеру, говорит Павловский, буквально на днях она заявляла, что 3 тыс. гривен – это вполне приемлемая сумма для украинцев в месяц жизни, и в рамках этого никаких повышений социальных стандартов для простых людей не предполагается!
Напомним, в государственном бюджете Украины прожиточный минимум составляет 3 тысячи гривен в месяц, в то же время Министерство социальной политики считает реальным прожиточным минимумом 9 тысяч гривен. Пидласа отметила, что уровень прожиточного минимума невозможно довести до реального показателя, поскольку к нему привязаны многие выплаты.
"Комментарии" рассказывали , что следующий год будет очень сложным для пенсионеров.
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