С простых украинцев «сдирают» последнюю кожу: что ждет их в следующем году

Законы о госбюджете и изменениях в налогообложении сформированы по принципу: с простого украинца содрать последнюю кожу, а большой капитал и чиновников не беспокоить, считает эксперт в сфере социальной политики Андрей Павловский.

Повышение налогов

Эксперт обратил внимание на то, что в проекте Государственного бюджета на 2025 год замораживают все социальные стандарты – прожиточный минимум, минимальную зарплату, что приведет к замораживанию всех социальных выплат. Параллельно этому, добавляет он, будут значительно повышены налоги на физлиц, малый и средний бизнес.

"В результате – это приведет к тому, что уже в ближайшее время доходы и покупательная способность населения значительно уменьшится. При этом чиновники отказываются рассматривать предложения, хоть как-то затрагивающие их корыстные интересы, например, ввести налог на роскошь, прогрессивное налогообложение, увеличить налог на дивиденды", — говорит Павловский.

В то же время, подчеркивает эксперт, председатель Комитета Верховной Рады по бюджету "слуга" Роксолана Пидласа не перестает раздражать народ своими циничными откровенно провокационными заявлениями. К примеру, говорит Павловский, буквально на днях она заявляла, что 3 тыс. гривен – это вполне приемлемая сумма для украинцев в месяц жизни, и в рамках этого никаких повышений социальных стандартов для простых людей не предполагается!

"А вот в отношении чиновников и тунеядцев из наблюдательных советов и правлений госпредприятий: никаких заморожений в направлении дальнейших увеличений оплаты труда, по мнению Пидласой – и речи быть не может! Именно поэтому в бюджете на 2025 год предусмотрено значительное увеличение финансирования фонда оплаты труда аппарата ОП, САП, БЭБ, прокуратуры и т.п. То есть, лозунг затянуть пояса во время войны касается только простых людей, оставшихся в Украине", — подытожил эксперт.

Напомним, в государственном бюджете Украины прожиточный минимум составляет 3 тысячи гривен в месяц, в то же время Министерство социальной политики считает реальным прожиточным минимумом 9 тысяч гривен. Пидласа отметила, что уровень прожиточного минимума невозможно довести до реального показателя, поскольку к нему привязаны многие выплаты.

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