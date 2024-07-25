Самое дорогое свадебное платье в мире стоит целое состояние: в чем его особенность

Многие пары тратят десятки, а то и сотни тысяч гривен на свою свадьбу, а один из пунктов предусматривающий высокие расходы – это свадебное платье. Однако в этом вопросе звезды себя не ограничивают и покупают платья за невероятную сумму, а самое дорогое платье в мире стоит целое состояние.



Самое дорогое свадебное платье. Фото из открытых источников

Одно из самых дорогих свадебных платьев, которые когда-либо носили – это то, которое одела китайская актриса и модель Янг Енг, более известная как Angelababy (Анджела-крошка). Это платье Angelababy одела на свою свадьбу с китайским актером и певцом Хуаном Сяомином в 2015 году.

Стоимость самого дорогого свадебного платья в мире составляет 31 млн. долларов, или 1,250 млрд. гривен. Украинец со средней зарплатой в 20 тыс. гривен должен был бы работать более 5 тыс. лет, чтобы отложить деньги на это платье.

Свадебное платье Angelababy было сшито вручную по заказу дизайнеров Dior. Это платье с лифом без бретелек и многослойной юбкой считается чудом мастерства высокой моды. На его создание ушло пять месяцев.

Платье сочетает традиционный дизайн с чрезвычайным вниманием к деталям. На изготовление платья ушло более 50 метров качественной сетчатой ткани, 35 метров атласной органзы цвета слоновой кости. Кроме того, это свадебное платье содержит почти сотню вышитых вручную кружевных роз Шанти и имеет трехметровый шлейф.

Второе самое дорогое платье в мире стоит 15 млн. Его одела на свою свадьбу египетская актриса Йосра Эль Лози. Тройку лидеров по цене свадебных платьев замыкает бриллиантовое свадебное платье в 12 млн долларов от дизайнера Рене Штрауса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что платье Дженнифер Лопес вдохновило создать Google Images.

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