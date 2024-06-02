США потеряет лидерство и будет третьей экономикой мира: кто станет первым

Согласно отчету Goldman Sachs, Китай заберет у США первое место как крупнейшая экономика мира до 2050 года. Кроме того, США к 2075 году потеряют еще одну позицию и станут третьей экономикой. По прогнозам экономистов, Индия через 50 лет опередит США.



Китай станет самой большой экономикой мира. Фото из открытых источников

Экономисты и аналитики Goldman Sachs прогнозируют глобальные изменения в балансе мировой экономики в ближайшие десятилетия. Соединенные Штаты последние не менее 50 лет были лидером ВВП в мире, однако Китай вскоре обгонит США по этому показателю.

Ожидается, что ВВП Китая в 2050 году составит 42 трлн долларов, в то время как у США будет 37,2 трлн долларов. Индия, которая в 2024 году на 5 месте по ВВП займет третью позицию – 22,2 трлн долларов. Среди европейских стран в 2050 году в десятку попадут Германия, Великобритания и Франция.

Однако к 2075 году снова произойдут новые глобальные изменения в мировой экономике, в частности, усиление стран Азии. Ожидается, что Китай будет лидером с показателем 57 трлн долларов ВВП. Второе место займет Индия – 52,5 трлн долларов, а США опустится на третье место – 51,5 трлн долларов.

В пятерку крупнейших экономик мира в 2075 году попадет Индонезия – 13,7 трлн долларов и Нигерия – 13,1 трлн долларов. Германия и Великобритания опустятся на несколько позиций и будут замыкать топ 10 крупнейших мировых экономик, а Франция окажется на 15 месте.

Прогноз развития 10 крупнейших экономик мира к 2075 году:





Крупнейшие экономики мира к 2075 году

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