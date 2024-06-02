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США потеряет лидерство и будет третьей экономикой мира: кто станет первым

Китай и Индия к 2075 году превзойдут США по ВВП и станут крупнейшими экономиками мира.

сегодня, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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Согласно отчету Goldman Sachs, Китай заберет у США первое место как крупнейшая экономика мира до 2050 года. Кроме того, США к 2075 году потеряют еще одну позицию и станут третьей экономикой. По прогнозам экономистов, Индия через 50 лет опередит США.

США потеряет лидерство и будет третьей экономикой мира: кто станет первым

Китай станет самой большой экономикой мира. Фото из открытых источников

Экономисты и аналитики Goldman Sachs прогнозируют глобальные изменения в балансе мировой экономики в ближайшие десятилетия. Соединенные Штаты последние не менее 50 лет были лидером ВВП в мире, однако Китай вскоре обгонит США по этому показателю.

Ожидается, что ВВП Китая в 2050 году составит 42 трлн долларов, в то время как у США будет 37,2 трлн долларов. Индия, которая в 2024 году на 5 месте по ВВП займет третью позицию – 22,2 трлн долларов. Среди европейских стран в 2050 году в десятку попадут Германия, Великобритания и Франция.

Однако к 2075 году снова произойдут новые глобальные изменения в мировой экономике, в частности, усиление стран Азии. Ожидается, что Китай будет лидером с показателем 57 трлн долларов ВВП. Второе место займет Индия – 52,5 трлн долларов, а США опустится на третье место – 51,5 трлн долларов.

В пятерку крупнейших экономик мира в 2075 году попадет Индонезия – 13,7 трлн долларов и Нигерия – 13,1 трлн долларов. Германия и Великобритания опустятся на несколько позиций и будут замыкать топ 10 крупнейших мировых экономик, а Франция окажется на 15 месте.

Прогноз развития 10 крупнейших экономик мира к 2075 году:

США потеряет лидерство и будет третьей экономикой мира: кто станет первым - фото 2

Крупнейшие экономики мира к 2075 году

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран, которые оказались крупнейшими должниками Международного валютного фонда.

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Источник: https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2023/06/08/50ccfb98-b82c-4ba6-976d-d541f83239be.html
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НУ-НУ

сегодня, 14:43

Ви порахуйте ВВП на душу населення! і не прирівнюйте 300 тис америкосів до 1,5 лярда жовторилих, узьколобих рисоєдів! Їх економіка повинна перевищити показник США в 5 разів, щоб зрівнятися з показником Америки. Амінь. А індуси нехай замість води п'ють сечу корови і буде їм щастя.

Ігор

сегодня, 14:27

Супер! З інших країн Африці Азії латинській Америці приїдуть в Україну замість до останнього терпіли. Фактично нація терпіл, її мова зникнуть.


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