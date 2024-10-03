Стало известно, сколько средств потратят на новые индустриальные парки и кто будет их строить

В Украине продолжают создавать индустриальные парки. Еще 4 парка получат государственную поддержку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства экономики Украины.



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Для строительства и модернизации инфраструктуры индустриальных парков выделено 216,1 миллионов гривен из государственного бюджета. Поддержка касается ключевых проектов в следующих парках:

"Запад-Ресурс" (Львовская область)

Компания-инициатор ООО "Евро-Инвест-Холдинг" совместно с государством будет работать над развитием критической инфраструктуры, в частности бытовой канализации. Общая стоимость проекта – 30,8 млн грн, из которых государство покрывает около 15,1 млн грн.

"Хмельницкий" (Хмельницкая область)

Управляющая компания ООО "КК "МИП Хмельницкого" получила государственное финансирование для строительства ряда инфраструктурных объектов – водоснабжение, электроснабжение и реконструкция подъездной дороги. Общая стоимость проекта – 327 млн гривен, из которых государство покроет 51,4 млн грн.

"Ковель Порто" (Волынская область)

Проект, созданный ООО "Компрессорная техника", сосредоточен на модернизации железнодорожного подъездного пути для развития логистических связей между Украиной и странами Европейского Союза. Общая стоимость проекта составляет 144,8 млн грн, из которых 69,8 млн. грн. будет покрыто государственным финансированием.

"Белая Церковь 1" (Киевская область)

ООО "Индустриальный парк Белая Церковь 1" получило поддержку для реализации важных инфраструктурных проектов, таких как строительство водоснабжения, водоотвода и электрических сетей. Кроме того, планируется капитальный ремонт дорог и благоустройство территории. Общая стоимость работ оценивается в 159,5 млн грн, из которых государство покроет около 79,8 млн грн.

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что уже восьми индустриальным паркам выделено государственное стимулирование на сумму 713,6 млн грн.

В министерстве также отметили, что финансирование инфраструктурных проектов является частью широкой государственной программы развития индустриальных парков в Украине. Программа предусматривает предоставление до 150 миллионов гривен на строительство и модернизацию инфраструктуры, включая инженерно-транспортные сети и обустройство территории. Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% стоимости проектов, а для деоккупированных территорий – до 80%.



