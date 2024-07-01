Стало известно, сколько у Украины есть время, чтобы предотвратить дефолт

По информации The Economist, у Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Международный валютный фонд настаивает на договоренностях о списании долга, но сделка выглядит маловероятной за оставшееся время. Если Украина объявит дефолт, это будет свидетельствовать о недоверии частных инвесторов к обязательствам Запада, что в долгосрочной перспективе может стать катастрофическим для восстановления страны.

Дефолт

Как отметило издание, срок долговых каникул по еврооблигациям Украины истекает в августе. Владельцы этих облигаций требуют выплат, и в случае отсутствия нового соглашения это может привести к дефолту.

Кредиторы предостерегают Украину от риска значительных убытков из-за возможных трудностей с привлечением финансовых инвесторов в будущем. Издание отмечает, что Украина нуждается в фискальном пространстве, а соотношение ее долга к ВВП к концу года достигнет 94%. Это высокий показатель для страны с нестабильной финансовой историей.

Союзники оказывают помощь в виде оружия, техники и целевых средств, но не наличных денег. Только 8 миллиардов долларов из последнего пакета помощи США будут направлены непосредственно правительству Украины в виде кредита, который составляет чуть больше четверти годовых расходов Украины на социальную помощь. ЕС планирует выделить около 38 миллиардов долларов в три года.

Украина стремится получить 12 миллиардов долларов в период с 2024 по 2027 год, но пока у страны нет свободных средств для покрытия этой суммы при отсутствии помощи. По оценкам МВФ, предложенная Украиной радикальная реструктуризация позволит лишь сводить концы с концами, тогда как владельцы облигаций сомневаются в точности анализа Фонда, считая его устаревшим.

The Economist отмечает, что в случае отсутствия соглашения у Украины есть два варианта: продлить мораторий на обслуживание долга, как это было сделано с официальными кредиторами, отказавшимися от платежей до 2027 года, или объявить дефолт. В любом случае, украинские платежи не будут возобновлены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина оказалась на грани дефолта.



