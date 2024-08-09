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Главная Новости Финансы 2024 Стоимость сырья выросла в 70 раз: неизвестные компании наживаются на строительстве фортификаций
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Стоимость сырья выросла в 70 раз: неизвестные компании наживаются на строительстве фортификаций

Что-то непонятное происходит с ценами на полезные ископаемые, искусственно завышающие в десятки раз

сегодня, 15:30
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Ткачик Олеся

Скандал вокруг восстановления "Охматдета" – это только цветочки, гораздо более интересные события происходят сейчас с ценами на полезные ископаемые. Особенно с теми, что используются в строительстве фортификационных сооружений, заявил экономист Павел Вернивский.

Стоимость сырья выросла в 70 раз: неизвестные компании наживаются на строительстве фортификаций

Фортификации

По его словам, раз в квартал недропользователи должны подавать в Государственную налоговую информацию о ценах на полезные ископаемые. И в этом квартале возникла ситуация, когда неизвестные компании представили отчеты по аномальным ценам, где стоимость некоторого сырья выросла в 70 раз.

"Здесь можно было предположить, что это какая-то техническая ошибка, но может ли быть ошибка одновременно на 20 разных ископаемых? Нет, конечно", — отметил эксперт.

По его информации, цены на песок выросли в 20 раз, на воду в 10 раз, глина подорожала в 8 раз, а известняк – в два раза.

Все это сырье для производства бетона. И первое, что приходит на ум, это то, что кто-то на рынке реализовал это сырье по очень завышенной цене? Вопрос кто? — пишет в Facebook экономист.

Он предположил, что кто-то подороже продал сырье для производства бетона и дальше производитель бетонных изделий заложил эти цены в готовую продукцию. При этом эксперт напомнил, что сейчас активно используются бетонные постройки в строительстве фортификаций.

"Кстати, горная порода – габбро, используемое для производства памятников, тоже выросло в цене в 4 раза. Ситуация аналогичная и кто тоже очень готовится к строительству мемориала", — добавил эксперт.

Более того, отмечает Вернивский, когда кто-то представляет отчетность с высокими ценами, то из-за этого автоматически растет и стартовая цена, с которой начинаются торги за права на месторождения, которые продают на электронных аукционах – ведь ее рассчитывают, исходя из цен на продукцию. И их смогут купить только те, кто, вероятно, и зарабатывает на продаже такого сырья по завышенным ценам.

При этом он добавил, что если растет стартовая цена на аукционе – растет и сбор за предоставление недр в пользование без аукциона. Так, всего полтора года назад правительство дало толчок развитию малого бизнеса в недропользовании, разрешив владельцам небольших участков до 25 га площадью с залежями местного строительного сырья брать их на разработку без аукциона и только с уплатой сбора. И сейчас из-за аномально завышенных цен соответственно вырос и размер сбора. Так что малый бизнес по добыче, например, того же песка становится уже не таким привлекательным, и о скором восстановлении страны говорить будет все сложнее, считает экономист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале, возникшем вокруг строительства национального мемориала.




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Источник: https://www.facebook.com/p.vernivskiy/posts/pfbid0o1dL9vKGHihdq2tW34YwUabfUhfoCD9ofvv1qMGUctTbb7sfL4k9NJuCoEQgxYyUl
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Ігор

сегодня, 14:52

Юдейські компанії металопластикових вікон, такі як Steko, вже давно монополізували ринок. Зараз мають надприбутки на відновлені після обстрілів. Можна уявити як буде відбуватись після перемоги. Розпил західних грошей буде повномасштабним.


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