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Slava Kot
В июне Окружной суд хорватского города Сплит отменил арест на яхту Royal Romance, которая принадлежит бывшему украинскому народному депутату и куму Путину Виктору Медведчуку. Как пояснили в Хорватии, арест сняли из-за того, что Офис генпрокурора не предоставил обвинительный акт.
Яхта Медведчука Royal Romance. Фото из открытых источников
Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал отчет о месячных результатах деятельности Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). В нем оказалось, что яхта Виктора Медведчука не находится под арестом. Единственное, что ей мешает покинуть европейские воды – это хорватские санкции.
Яхта Royal Romance была арестована Хорватией в апреле 2022 года по запросу Офиса генерального прокурора Украины. Суд в Хорватии предусматривает проверки каждые три месяца по поводу временного ареста яхты Медведчука. Офис генпрокурора направил 6 таких запросов, принятых Хорватией.
Яхта Медведчука оценивается в 200 млн долларов, однако ее не могут выставить на продажу из-за уголовных дел против бывшего украинского нардепа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведчук написал письмо Трампу с текстом об Украине.
Также "Комментарии" писали, что Россия планировала сделать руководителем Украины Медведчука после того, как истечет пятилетний срок Зеленского на посту президента.
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