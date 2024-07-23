Суд снял арест с яхты Медведчука: Украина может потерять 200 млн

В июне Окружной суд хорватского города Сплит отменил арест на яхту Royal Romance, которая принадлежит бывшему украинскому народному депутату и куму Путину Виктору Медведчуку. Как пояснили в Хорватии, арест сняли из-за того, что Офис генпрокурора не предоставил обвинительный акт.



Яхта Медведчука Royal Romance. Фото из открытых источников

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал отчет о месячных результатах деятельности Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). В нем оказалось, что яхта Виктора Медведчука не находится под арестом. Единственное, что ей мешает покинуть европейские воды – это хорватские санкции.

"25 июня окружной суд г. Сплит принял решение об отмене ареста на яхту Royal Romance. В решении указано, что основанием отмены является непредоставление обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генерального прокурора. В настоящее время активы Медведчука заблокированы решением постоянно действующей правительственной рабочей группы по вопросу санкций Республики Хорватия", – сообщается в документе.

Яхта Royal Romance была арестована Хорватией в апреле 2022 года по запросу Офиса генерального прокурора Украины. Суд в Хорватии предусматривает проверки каждые три месяца по поводу временного ареста яхты Медведчука. Офис генпрокурора направил 6 таких запросов, принятых Хорватией.

Яхта Медведчука оценивается в 200 млн долларов, однако ее не могут выставить на продажу из-за уголовных дел против бывшего украинского нардепа.

"Затягивание в расследовании уголовных производств против предателя Украины Виктора Медведчука привели к тому, что арест яхты в одном из четырех производств против него отменен, а АРМА не может выполнить национальные решения судов по реализации судна. Более того, такая ситуация грозит тем, что Украина может вообще потерять этот дорогостоящий актив", — говорится в отчете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведчук написал письмо Трампу с текстом об Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия планировала сделать руководителем Украины Медведчука после того, как истечет пятилетний срок Зеленского на посту президента.