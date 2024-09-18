Таиланд просто так раздает 300 долларов: какая причина

Кабинет министров Таиланда одобрил план предоставления денежной помощи для поддержки экономики, общая сумма которой составляет 145,6 млрд бат (4,4 млрд долларов). Выплаты в размере 10 тыс. батов (12 тис. гривен) получат 14,6 млн человек из 71 млн тайцев, проживающих в Таиланде.



Таиланд раздает деньги. Фото из открытых источников

Тайское правительство начнет раздавать деньги 25 сентября, а его бенефициарами станут 12,4 млн держателей государственных карт социального обеспечения и 2,15 млн человек с ограниченными возможностями.

Эта инициатива является частью экономической программы и предвыборных обещаний нового премьера Петонгтарны Чинават, которая, по ее словам, должна способствовать ускорению экономического роста Таиланда, что в последнее время не превышает 2% в год.

Новые меры направлены на поддержку беднейших слоев населения и помощь в борьбе с экономическими трудностями, вызванными высокой задолженностью домохозяйств, притоком дешевых китайских товаров и слабыми показателями экспорта.

Однако правительство сталкивается с критикой из-за попыток отложить выплаты другим группам населения. Программа "цифрового кошелька", которая первоначально предусматривала выплаты для 45 млн взрослых тайцев, была сокращена из-за бюджетных и юридических вызовов. Как следствие, Петонгтарн Чинавата пообещала сначала сосредоточиться на социальных проблемах, поддерживая беднейших граждан. Помощь другим группам населения была отложена на год.

Хотя программа сталкивается с вызовами в финансировании и критикой, она остается центральной частью правительственных мер по восстановлению экономического роста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НБУ подверг критике некоторые пункты повышения налогов в Украине.

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