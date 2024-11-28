Украина надеется на "финансовый зонтик" до конца года: сколько средств может получить

Очередной транш от Международного валютного фонда Украина может получить до конца года. Речь идет о 1,1 млрд долларов. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил на пресс-конференции, сообщает портал "Комментарии".

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Глава министерства уточнил, что для получения транша Украина должна была выполнить несколько предварительных условий:

вступление в силу закона о госбюджете на 2025 год;

вступление в силу изменений в налоговый кодекс.

"Это важный элемент в наших переговорах. Программа МВФ – это наш зонтик, который обеспечивает получение поддержки от партнеров. Я надеюсь, что эти шаги позволят нам получить следующий транш до конца года", – подчеркнул Марченко.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год. Главная смета страны на следующий год предусматривает, что на финансирование Сил безопасности и обороны будет выделено 2,23 трлн грн. Всего расходы составят 3 трлн 941 млрд гривен, а доходы – около 2,22 трлн гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время согласования пересмотра программы кредитования речь шла об обязательном повышении тарифов на коммунальные услуги для бытовых потребителей. В Минфине заверили, что обновленный Меморандум МВФ по результатам пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательства Украины по повышению тарифов на энергоносители.

"Украинская сторона вместе с экспертами МВФ рассматривают возможные варианты поддержки энергетической стабильности страны, учитывая значительный ущерб, нанесенный РФ энергетической системе Украины и, как следствие, влияние этого на восстановление экономики Украины включает различные потенциальные варианты реформирования энергосистемы", — отметили в пресс-службе министерства.



