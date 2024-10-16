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Украина теряет инвестиционную привлекательность: почему иностранные капиталы не спешат

Причинами низкого рейтинга Украины Сергей Дидковский называет коррупцию, отсутствие верховенства права, вмешательство государства

сегодня, 17:59
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Кречмаровская Наталия

Несмотря на заверения украинских чиновников об инвестиционной привлекательности Украины, мировые рейтинги свидетельствуют об обратном. Украина, по данным Fraser Institute, занимает 150-е место в рейтинге экономически свободных стран. Об этом сообщил PR-стратег Сергей Дидковский со ссылкой на годовой отчет за 2024 год "Экономическая свобода мира", сообщает портал "Комментарии".

Украина теряет инвестиционную привлекательность: почему иностранные капиталы не спешат

Иллюстративное фото

По словам эксперта, причины столь низкого рейтинга вопиющие, однако неизменные, — коррупция, отсутствие верховенства права, вмешательство государства и т.д.

“То же подчеркнуто в отчете об инвестиционной привлекательности Украины, который ежегодно публикуется на сайте Правительства США. Это снова вопрос о рынке капиталов, обилии убыточных государственных предприятий, зарегулированности и так далее. Ничего нового”, – написал он.

По словам эксперта, в такую среду "уйдет только сумасшедший или коррозионный иностранный капитал".

Сергей Дидковский убежден, что условному норвежскому суверенному фонду оно не нужно. “Хорошо, что ЕБРР и гранты есть. Они существенно помогают. Кстати, у нас суверенного фонда нет”, – отметил он.

По словам Сергея Дидковского, стратегический вариант – в создании кластерных организаций, объединенных общими ценностями, качествами и видами деятельности, гильдии промышленников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские предприятия столкнулись с новым серьезным вызовом — военным сбором. По данным Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), этот сбор стал большим финансовым бременем для многих компаний. Детальнее о проблемах, возникших у предприятий, читайте по ссылке.




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Источник: https://www.facebook.com/didkovsky/posts/pfbid0aSUCLCNuKykPzHv39yMD8Av4CM53T1PcMzZHJiBciSjaTZmz6BBXLNUeLGoTWjPfl
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