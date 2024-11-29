Украинцы голосуют против «тысячи Зеленского»: в чем причина

На сайте Президента Украины зарегистрирована петиция "Пересмотр программы Президента по поддержке граждан до зимнего периода (раздачи 1000 грн)". Инициатор петиции Роман Стан опубликовал ее 14 ноября и на сегодня она набрала 25 304 голосов из 25 тысяч необходимых.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Автор петиции отмечает, что принятый бюджет Украины в 2025 году является дефицитным и финансируется за средства международных партнеров (преимущественно на кредитной основе), а государство вынуждено искать баланс между повышением налоговой нагрузки на бизнес и граждан и финансированием оборонных расходов.

Кроме этого, отмечает инициатор петиции, возникают проблемы с финансированием Сил безопасности и обороны, ведь они могут финансироваться только за средства, мобилизованные внутри страны, а это налоговые поступления, внутренний долг и другие неналоговые поступления.

"В IV квартале этого года сформировались дополнительные потребности на финансирование военных целей. Следствием является недавно проголосованный в ВРУ закон №11416-д о повышении налогов, в том числе для физических лиц и бизнеса. Принятие этого законопроекта подняло волну возмущения, поскольку фискальное давление направлено преимущественно на "белый" сектор экономики. Кроме этого он существенно запоздал, из-за чего не решает поставленных перед ним задач, и нарушает статьи Бюджетного и Налогового кодексов.

При этом в проекте бюджета на следующий год до сих пор есть значительная часть дисбалансов. Расходы на образование и науку, медицину, внешнегосударственные связи практически поставлены на паузу. В следующем году не планируется увеличение образовательной субвенции, уменьшается бюджет стратегически важного МИДа.

У общества формируется видение того, что Государственный бюджет нуждается в дополнительных ресурсах, поэтому любые дополнительные расходы вызывают непонимание и диссонанс", – пишет Роман Стан.

Относительно предложенной Президентом программы по поддержке населения, где каждому украинцу выделяется по 1000 гривен, которые можно будет получить через приложение "Дия", автор выделяет ряд недостатков:

1. Непонимание источников финансирования и диссонанс между поднятием налогов и дополнительными расходами.

Минэкономики отчитывается о том, что на эту программу будут направлены средства западных партнеров, которые нельзя тратить на войну. Вероятно, эти средства являются остатками по некоторым бюджетным программам, которые не успевают использовать до конца года. В этой связи формируется вопрос эффективности расходования этих средств на то, чтобы их раздать каждому гражданину.

2. Вопросы эффективности.

2.1. Одной из косвенных причин этой программы является поддержка национального бизнеса из-за увеличения потребительского спроса. Так ослабленный потребительский спрос является одной из болевых точек и не может быть причиной проведения данной программы в современном виде. Кроме того, важно отметить, что основным вызовом для последнего является безопасность ситуации и доступ к инфраструктуре.

Все-таки действительно, есть граждане, нуждающиеся в финансовой помощи, но это лишь часть граждан и с этим показан следующий недостаток.

2.2. Отсутствие адресности.

Это самый главный пункт. Ведь целью этой программы является поддержка населения в зимний период, что, очевидно, необходимо для определенного количества граждан. Однако это необходимо только для определенного перечня граждан: пенсионеров, малообеспеченных семей, многодетных семей, вынужденно перемещенных лиц и т.п.

Для домохозяйства со средним размером заработной платы — эти средства не будут столь важны. А эта разница, которая сформируется вследствие четкой адресности, позволит увеличить размер выплат именно для нуждающихся.

"И все же если Президент Украины и Кабинет министров Украины, считают, что в современных условиях внедрение программы по раздаче 1000 грн. на гражданина важнее и окончательно решили ее внедрить, то на основе вышеизложенного прошу направить средства по этой программе адресно, исключительно лицам, которые в этом действительно нуждаются", – резюмирует автор.