Украинцы потеряли интерес к долларам: какую валюте теперь массово скупают

Начиная с апреля 2025 года украинцы начали покупать больше наличных евро. Доллар остается главной валютой, но постепенно теряет позиции. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Доллар. Фото: из открытых источников

По информации главного финансового регулятора страны, украинцы июне купили на наличном рынке 1,796 млрд долларов и продали 1,474 млрд долларов. Таким образом, украинцы купили на 322 млн долларов больше, чем продали.

Доля долларов в валютном объеме постоянно снижается с начала года. В июне украинцы купили долларов на 1,158 млрд долларов и продали 1,115 млрд долларов.

Доля евро уже достигла половины от этого объема – наши соотечественники купили на 577 млн долларов и продали на 301 млн долларов в эквиваленте.

Чистая покупка долларов составила в июне 44 млн долларов, тогда как евро — 276 млн в долларовом эквиваленте.

Обратим внимание, курс евро значительно вырос к доллару за последние месяцы. За первое полугодие 2025 года индекс доллара показал худшую первую половину года с 1973 года, поскольку хаотичное введение Трампом тарифов вызвало опасения по поводу экономики США и безопасности казначейских облигаций.

Читайте также на портале "Комментарии" — в июне чистый спрос на валюту в Украине практически не изменился. Этому способствовало сохранение интереса к гривневым депозитам и определенная неопределенность относительно позиций доллара как мировой резервной валюты. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – нужно ли готовиться к скачку цен из-за неурожая: в НБУ дали прогноз.



