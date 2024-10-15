Украине следует отказаться от копеек: профессор назвал важные причины

Профессор Львовского национального университета им. Ивана Франко, кандидат экономических наук Владимир Швец рассказал, почему Украине следует отказаться от названия "копейка" и использовать предложенный НБУ вариант "шаг" для обозначения мелких разменных монет.



Копейки. Фото из открытых источников

Как объясняет профессор Владимир Швец, отказ от названия "копейка", это такой же процесс декоммунизации, как смена названий улиц и городов.

"Отказ от названия разменной монеты "копейка" – это один из шагов декоммунизации. Важный шаг. Мы сняли памятники Ленину, переименовываем города и улицы, поэтому должны отказаться и от этого названия. Чтобы никто из российских политиков не мог сказать: "в них даже своей монеты нет, пользуются нашими копейками"", – рассказывает профессор.

Швец отвергает аргумент, что переименовывать "копейку" в "шаг" не нужно, потому что ими редко пользуются. По его словам, несмотря на то, что в обращении есть монеты 10 и 50 копеек, в отчетных таблицах и документах продолжает существовать название на обозначение мелких монет.

Профессор также указывает на историческую тягость, ведь шаги были в денежном обращении во времена УНР в 1918 году. В начале 1990-х "шаг" рассматривался вариантом официальной разменной монеты в Украине. Кроме того, было отчеканено несколько образцов "шагов" разного номинала, однако впоследствии была принята "копейка" подобно россиянам и белорусам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацбанк заявил об инициативе сменить название "копейка" на "шаг".

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев поддерживают переименование "копейки" в "шаг". Оказалось, что решение поддерживает каждый пятый украинец, но большинство против изменения названия.