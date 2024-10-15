logo

BTC/USD

65478.74

ETH/USD

2558.06

LTC/USD

65.94

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2024 Украине следует отказаться от копеек: профессор назвал важные причины
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине следует отказаться от копеек: профессор назвал важные причины

Профессор ответил, почему в Украине следует заменить название "копейка".

сегодня, 17:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Профессор Львовского национального университета им. Ивана Франко, кандидат экономических наук Владимир Швец рассказал, почему Украине следует отказаться от названия "копейка" и использовать предложенный НБУ вариант "шаг" для обозначения мелких разменных монет.

Украине следует отказаться от копеек: профессор назвал важные причины

Копейки. Фото из открытых источников

Как объясняет профессор Владимир Швец, отказ от названия "копейка", это такой же процесс декоммунизации, как смена названий улиц и городов.

"Отказ от названия разменной монеты "копейка" – это один из шагов декоммунизации. Важный шаг. Мы сняли памятники Ленину, переименовываем города и улицы, поэтому должны отказаться и от этого названия. Чтобы никто из российских политиков не мог сказать: "в них даже своей монеты нет, пользуются нашими копейками"", – рассказывает профессор.

Швец отвергает аргумент, что переименовывать "копейку" в "шаг" не нужно, потому что ими редко пользуются. По его словам, несмотря на то, что в обращении есть монеты 10 и 50 копеек, в отчетных таблицах и документах продолжает существовать название на обозначение мелких монет.

Профессор также указывает на историческую тягость, ведь шаги были в денежном обращении во времена УНР в 1918 году. В начале 1990-х "шаг" рассматривался вариантом официальной разменной монеты в Украине. Кроме того, было отчеканено несколько образцов "шагов" разного номинала, однако впоследствии была принята "копейка" подобно россиянам и белорусам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацбанк заявил об инициативе сменить название "копейка" на "шаг".

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев поддерживают переименование "копейки" в "шаг". Оказалось, что решение поддерживает каждый пятый украинец, но большинство против изменения названия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zahid.espreso.tv/ekonomika-mi-poznimali-pamyatniki-leninu-ale-lishili-kopiyki-profesor-lnu-pro-te-chomu-vazhlivo-pereyti-na-shagi
Теги:

Новости

Все новости