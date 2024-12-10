"Укрзализныця" на 40% увеличила тарифы: какие услуги подорожают

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" согласовал предложения изменений государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы "Укрзализныци".

В компании отметили, что согласно постановлению КМУ от 16.12.2009 № 1392, тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины должны индексироваться ежегодно.

В компании заверили, что индексацию не производили регулярно. "В частности, с момента последнего просмотра тарифов на грузовые перевозки, цены на электроэнергию выросли на 166%, дизель — на 110%, запчасти для тепловозов — на 217%, запчасти для электровозов — на 22%, подшипники — на 37%, колеса цельнокатаные — на 20% и т.д.”, — объяснили в компании.

Отмечается, что тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не индексировались почти два года — с лета 2022 года, и предыдущая индексация не вывела тарифы на экономически обоснованный уровень. В настоящее время индекс цен производителей промышленной продукции уже составил 176,4%. При этом железнодорожники предложили ограничить индексацию тарифов существенно более умеренной цифрой: только 37% или около 13% в годовом исчислении, учитывая, что из последней индексации прошло 2,5 года.

Индексация позволит на минимально необходимом уровне финансировать ремонт подвижного состава и инфраструктуры. В другом случае возникнут существенные риски для непрерывности безопасной работы критической инфраструктуры государства”, — подчеркнули в пресс-службе “Укрзализныци”.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что площади вокзалов "Укрзализныця" выставила на аукцион.



