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"Укрзализныця" на 40% увеличила тарифы: какие услуги подорожают

Тарифы на грузовые перевозки значительно возрастут: в "Укрзализныце" объяснили причины

сегодня, 15:46
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Кречмаровская Наталия

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" согласовал предложения изменений государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы "Укрзализныци".

"Укрзализныця" на 40% увеличила тарифы: какие услуги подорожают

В компании отметили, что согласно постановлению КМУ от 16.12.2009 № 1392, тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины должны индексироваться ежегодно.

В компании заверили, что индексацию не производили регулярно. "В частности, с момента последнего просмотра тарифов на грузовые перевозки, цены на электроэнергию выросли на 166%, дизель — на 110%, запчасти для тепловозов — на 217%, запчасти для электровозов — на 22%, подшипники — на 37%, колеса цельнокатаные — на 20% и т.д.”, — объяснили в компании.

Отмечается, что тарифы на железнодорожные грузовые перевозки не индексировались почти два года — с лета 2022 года, и предыдущая индексация не вывела тарифы на экономически обоснованный уровень. В настоящее время индекс цен производителей промышленной продукции уже составил 176,4%. При этом железнодорожники предложили ограничить индексацию тарифов существенно более умеренной цифрой: только 37% или около 13% в годовом исчислении, учитывая, что из последней индексации прошло 2,5 года.

Индексация позволит на минимально необходимом уровне финансировать ремонт подвижного состава и инфраструктуры. В другом случае возникнут существенные риски для непрерывности безопасной работы критической инфраструктуры государства”, — подчеркнули в пресс-службе “Укрзализныци”.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что площади вокзалов "Укрзализныця" выставила на аукцион.




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Источник: https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/646449/
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