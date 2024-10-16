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"Укрзализныця" выставляет на аукцион площади на железнодорожных вокзалах: среди лотов Центральный вокзал Киева

Что планируют размещать на железнодорожных вокзалах страны

сегодня, 19:37
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Кречмаровская Наталия

В "Укрзализныце" заявили о возобновлении практики аренды площадей на железнодорожных вокзалах страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Укрзализныци".

"Укрзализныця" выставляет на аукцион площади на железнодорожных вокзалах: среди лотов Центральный вокзал Киева

Фото из открытых источников

Первые онлайн-аукционы проведут после более чем годового перерыва. Проведение аукционов станет возможным благодаря внесению изменений в Порядок распоряжения имуществом акционерного общества "Украинская железная дорога". “Решение правительства поможет быстро разблокировать аренду площадей и превратить вокзалы страны в современные просторы, наполненные нужными пассажирам услугами. Наша цель – чтобы на вокзалах страны появились фудкорты, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, цветочные магазины и многое другое”, — сообщили в “Укрзализныце”.

Первые аукционы будут объявлены и проведены в системе Prozorro. Продажи обещают объявить уже в ближайшие недели.

В "Укрзализныце" объяснили, что среди предложений — площади на Центральном вокзале Киева для размещения книжного магазина (102 кв. м) и банковского миниотделения (35 кв. м). Также среди ближайших планируемых для аренды – площади для размещения оборудования операторов мобильной связи.

"Укрзализныця" приглашает всех потенциальных участников торгов лично ознакомиться с площадями, которые будут предложены для аренды на главном вокзале Киева. В ходе встречи мы расскажем все, что вам нужно знать для участия в тендере, а также обсудим технические требования”, — говорится в сообщении.

Презентацию площадей для книжного магазина проведут 18 октября 2024 в 11:00.

Площади для банковского миниотделения презентуют 21 октября 2024 в 11:00.

"Сбор участников мероприятий – в лаунже железнодорожного вокзала, вход налево от центрального входа до вокзала (восточная сторона)", — уточнили в компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о скандале с "Укрзализныцей".




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Источник: https://t.me/UkrzalInfo/6185
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