В Африке покупают, а в Америке – продают: какие криптомонеты самые популярные по континентам

На рынке криптовалют существует четкая тенденция в закупках в зависимости от континента. Новые данные свидетельствуют о том, что на мировой арене Bitcoin остается лидером, однако другие криптовалюты также приобретают популярность в разных регионах. "Комментарии" ссылаясь на telegram-канал "О бизнесе" разобрался, какие именно криптовалюты пользуются наибольшим спросом в каждом из континентов.



Bitcoin. Изображение от frimufilms на Freepik

Среди лидеров на рынке, безусловно, остался Bitcoin, занимающий первое место во всех регионах. На втором месте идет Solana, тогда как Ethereum занимает третье место в большинстве континентов, за исключением Африки, где его популярность уступает Toncoin. На четвертой позиции в основном XRP, однако в Азии, Южной Америке и Африке предпочтение отдают TON, Runes и DOGS. Пятое место разделили между собой Shiba Inu, Ton, DOGS, PEPE, Pixelverse и Kaspa.

Популярность криптовалют по континентам:

Северная Америка:

Bitcoin: 49.57%



Solana: 14.23%



Ethereum: 12.20%



XRP: 16.57%



Shiba Inu: 7.43%

Европа:

Bitcoin: 52.22%



Solana: 14.10%



Ethereum: 13.42%



XRP: 12.57%



Toncoin: 7.68%

Азия:

Bitcoin: 51.32%



Solana: 12.79%



Ethereum: 12.32%



Toncoin: 11.58%



DOGS: 11.99%

Южная Америка:

Bitcoin: 51.15%



Solana: 18.29%



Ethereum: 12.70%



Runes: 10.52%



Pepe: 7.34%

Африка:

Bitcoin: 45.17%



Solana: 16.30%



Toncoin: 14.78%



DOGS: 13.40%



Pixelverse: 10.35%

Океания:

Bitcoin: 52.38%



Solana: 14.56%



Ethereum: 12.09%



XRP: 15.29%



Каспа: 5.68%

Напомним, в 2025 году в Украине может состояться легализация криптовалюты . Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. По его словам, Национальный банк Украины в сотрудничестве с экспертами Международного валютного фонда (МВФ) работает над соответствующим законопроектом, который может быть принят в первой половине следующего года.

