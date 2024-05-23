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В каких странах наименьший разрыв в оплате труда мужчин и женщин

В общем, ни в одной стране женщины не зарабатывают больше мужчин. Только одна страна максимально приблизилась к отсутствию гендерного разрыва в оплате труда.

сегодня, 12:15
Автор:
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Slava Kot
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Страной в которой существует самый малый разрыв труда между мужчинами и женщинами стал Люксембург. Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проанализировавшей 38 членов организации на гендерный разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.

В каких странах наименьший разрыв в оплате труда мужчин и женщин

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин. Фото из открытых источников

ОЭСР исследовали гендерный разрыв в оплате труда, который рассчитали как разницу между заработком мужчин и женщин за полный рабочий день и разделили его на средний заработок мужчин. Таким образом выяснилось, что ни в одной из 38 проанализированных стран зарплаты женщин не являются выше зарплат мужчин.

Самый маленький разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами был зафиксирован в Люксембурге. В этой стране мужчины на 0,4% зарабатывают больше женщин.

На втором месте по разнице в оплате труда Бельгия – 1,1% в пользу мужчин. Тройку лидеров замыкает Коста-Рика – 1,4%.

10 стран с наименьшим разрывом в оплате труда между мужчинами и женщинами:

  • — Люксембург – 0,4%;
  • — Бельгия – 1,1%;
  • — Коста-Рика – 1,4%;
  • — Колумбия – 1,9%;
  • — Ирландия – 2%;
  • — Хорватия – 3,2%;
  • — Италия – 3,3%;
  • — Норвегия – 4,5%;
  • — Дания – 5,8%;
  • — Португалия – 6,1%.

Средний показатель в разрыве зарплат среди 38 представителей ОЭСР составляет 11,6%. Украина не входит в ОЭСР, однако, по данным Госстата, разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Украине по состоянию на 2023 год был на уровне 18,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странах с наибольшим гендерным разрывом в оплате труда мужчин и женщин.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по показателю обеспечения граждан благосостояния государством.



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