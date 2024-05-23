В каких странах наименьший разрыв в оплате труда мужчин и женщин

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Slava Kot
Страной в которой существует самый малый разрыв труда между мужчинами и женщинами стал Люксембург. Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проанализировавшей 38 членов организации на гендерный разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.
Разрыв в оплате труда мужчин и женщин. Фото из открытых источников
ОЭСР исследовали гендерный разрыв в оплате труда, который рассчитали как разницу между заработком мужчин и женщин за полный рабочий день и разделили его на средний заработок мужчин. Таким образом выяснилось, что ни в одной из 38 проанализированных стран зарплаты женщин не являются выше зарплат мужчин.
Самый маленький разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами был зафиксирован в Люксембурге. В этой стране мужчины на 0,4% зарабатывают больше женщин.
На втором месте по разнице в оплате труда Бельгия – 1,1% в пользу мужчин. Тройку лидеров замыкает Коста-Рика – 1,4%.
10 стран с наименьшим разрывом в оплате труда между мужчинами и женщинами:
Средний показатель в разрыве зарплат среди 38 представителей ОЭСР составляет 11,6%. Украина не входит в ОЭСР, однако, по данным Госстата, разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Украине по состоянию на 2023 год был на уровне 18,6%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о странах с наибольшим гендерным разрывом в оплате труда мужчин и женщин.
Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по показателю обеспечения граждан благосостояния государством.
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