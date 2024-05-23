В каких странах наименьший разрыв в оплате труда мужчин и женщин

Страной в которой существует самый малый разрыв труда между мужчинами и женщинами стал Люксембург. Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проанализировавшей 38 членов организации на гендерный разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.



Разрыв в оплате труда мужчин и женщин. Фото из открытых источников

ОЭСР исследовали гендерный разрыв в оплате труда, который рассчитали как разницу между заработком мужчин и женщин за полный рабочий день и разделили его на средний заработок мужчин. Таким образом выяснилось, что ни в одной из 38 проанализированных стран зарплаты женщин не являются выше зарплат мужчин.

Самый маленький разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами был зафиксирован в Люксембурге. В этой стране мужчины на 0,4% зарабатывают больше женщин.

На втором месте по разнице в оплате труда Бельгия – 1,1% в пользу мужчин. Тройку лидеров замыкает Коста-Рика – 1,4%.

10 стран с наименьшим разрывом в оплате труда между мужчинами и женщинами:

— Люксембург – 0,4%;

— Бельгия – 1,1%;

— Коста-Рика – 1,4%;

— Колумбия – 1,9%;

— Ирландия – 2%;

— Хорватия – 3,2%;

— Италия – 3,3%;

— Норвегия – 4,5%;

— Дания – 5,8%;

— Португалия – 6,1%.

Средний показатель в разрыве зарплат среди 38 представителей ОЭСР составляет 11,6%. Украина не входит в ОЭСР, однако, по данным Госстата, разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Украине по состоянию на 2023 год был на уровне 18,6%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странах с наибольшим гендерным разрывом в оплате труда мужчин и женщин.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по показателю обеспечения граждан благосостояния государством.