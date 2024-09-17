В Нацбанке раскритиковали повышение налога: какую проблему назвали

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Slava Kot
Верховная Рада в первом чтении 241-м голосом поддержала повышение налогов в Украине. На один из пунктов законопроекта отреагировал глава НБУ Андрей Пышный, заявив, о рисках повышения налогов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В Украине повысят налоги. Фото из открытых источников
Проголосованный законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение налогов для ФЛП, 25% налога на прибыль финучреждения и 50% на налог на прибыль банков в 2024 году. Именно последний пункт раскритиковал Андрей Пышный, назвав такое повышение налогов рискованным.
По его словам, НБУ намерен до конца недели объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета из-за покупки облигаций внутреннего госзайма, избегая эмиссии. Пышный считает, что таким решением может стать закупка ОВГЗ.
Вместе с тем Андрей Пышный отметил, что понимает необходимость увеличения фискального канала финансирования бюджета в условиях затягивания войны. В частности, глава НБУ поддержал постоянное повышение налога на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Пышный ответил, что будет с курсом гривны к доллару в будущем и к чему следует готовиться украинцам.
Также "Комментарии" писали о решении Нацбанка сменить копейки на шаги, а также объяснили, следует ли ожидать в Украине банкноту номиналом в 5 тыс. гривен.
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