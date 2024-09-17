В Нацбанке раскритиковали повышение налога: какую проблему назвали

Верховная Рада в первом чтении 241-м голосом поддержала повышение налогов в Украине. На один из пунктов законопроекта отреагировал глава НБУ Андрей Пышный, заявив, о рисках повышения налогов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".



В Украине повысят налоги. Фото из открытых источников

Проголосованный законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение налогов для ФЛП, 25% налога на прибыль финучреждения и 50% на налог на прибыль банков в 2024 году. Именно последний пункт раскритиковал Андрей Пышный, назвав такое повышение налогов рискованным.

"Риски от такого шага для решения задачи финансирования дефицита и стабильного роста кредитования будут больше, чем польза... Баланс достаточно хрупок и его нужно поддержать", — сказал Пышный.

По его словам, НБУ намерен до конца недели объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета из-за покупки облигаций внутреннего госзайма, избегая эмиссии. Пышный считает, что таким решением может стать закупка ОВГЗ.

Вместе с тем Андрей Пышный отметил, что понимает необходимость увеличения фискального канала финансирования бюджета в условиях затягивания войны. В частности, глава НБУ поддержал постоянное повышение налога на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Пышный ответил, что будет с курсом гривны к доллару в будущем и к чему следует готовиться украинцам.

Также "Комментарии" писали о решении Нацбанка сменить копейки на шаги, а также объяснили, следует ли ожидать в Украине банкноту номиналом в 5 тыс. гривен.



