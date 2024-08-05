В Украине фактически вводят налог на роскошь: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Народный депутат Владимир Крейденко в эфире Ранок.LIVE выразил мнение, что повышение налогов на покупку новых автомобилей и продажу недвижимости является необходимой мерой во время войны и может рассматриваться как налог на роскошь. Он считает, что в предложениях Кабинета Министров есть рациональные аргументы.
Налоги
К примеру, говорит нардеп, поднятие налога на покупку автомобиля из салона имеет смысл. По его словам, сейчас этот налог составляет 5%, предлагается – 15%.
Депутат также отметил, что в 2024 году по статистике выросли продажи новых автомобилей из удивившего его салона.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что впервые с начала полномасштабного вторжения правительство Украины запланировало повысить налоги для финансирования Вооруженных сил. Среди предложений – повышение военного сбора и введение его на ФЛП.
Высокие ставки налога предусматриваются для таких видов деятельности, как первая регистрация частных транспортных средств (15% от стоимости автомобиля) и продажа ювелирных изделий (до 30% от продажной цены). Продажа недвижимости также будет облагаться новым 5% налогом.
При этом эксперты считают, что огромная дыра в бюджете возникла из-за некомпетентности чиновников.
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