В Украине фактически вводят налог на роскошь: о чем идет речь

Народный депутат Владимир Крейденко в эфире Ранок.LIVE выразил мнение, что повышение налогов на покупку новых автомобилей и продажу недвижимости является необходимой мерой во время войны и может рассматриваться как налог на роскошь. Он считает, что в предложениях Кабинета Министров есть рациональные аргументы.

Налоги

К примеру, говорит нардеп, поднятие налога на покупку автомобиля из салона имеет смысл. По его словам, сейчас этот налог составляет 5%, предлагается – 15%.

"Я думаю, это такой вид налога на роскошь. Во время войны покупать новую машину из автосалона, я думаю, это не первая необходимость, но если покупаешь, соответственно платишь в бюджет дополнительные средства. Если ты продаешь квартиры – если у тебя много квартир, ты одну-две-три продаешь, то, соответственно, уже дополнительная уплата налогов должна происходить", – сказал Крейденко.

Депутат также отметил, что в 2024 году по статистике выросли продажи новых автомобилей из удивившего его салона.

"Вопрос в том, что для того, чтобы выплачивать нашим военным средства, нам нужно отыскать эти средства… Я понимаю, что сейчас всем тяжело и тяжело вести бизнес, но мы все зависим от армии, от наших военных. Если на передовой не будет соответствующей техники, фронт может приблизиться еще ближе", – заявил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что впервые с начала полномасштабного вторжения правительство Украины запланировало повысить налоги для финансирования Вооруженных сил. Среди предложений – повышение военного сбора и введение его на ФЛП.

Высокие ставки налога предусматриваются для таких видов деятельности, как первая регистрация частных транспортных средств (15% от стоимости автомобиля) и продажа ювелирных изделий (до 30% от продажной цены). Продажа недвижимости также будет облагаться новым 5% налогом.

При этом эксперты считают, что огромная дыра в бюджете возникла из-за некомпетентности чиновников.



