В Украине выросла средняя зарплата: где платят больше всего

В октябре 2025 средняя заработная плата по Украине составила 26 913 грн. Это на 1,1% превышает показатель сентября. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Больше всего в октябре зарабатывали в Киеве – в среднем 40 738 грн., на второй позиции – Луганская область (30 675 грн.), на третьем месте – Днепропетровщина (27 892 грн.).

Самая низкая средняя заработная плата в октябре была:

19343 грн – в Черновицкой области;

19 920 – в Кировоградской области;

20561 – на Черниговщине.

По данным Госстата, задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 ноября 2025 года составляла 3,7 млрд грн.

В разрезе отраслей самую высокую среднюю зарплату фиксировали в сфере информации и телекоммуникаций – 65 047 грн, а самую низкую – в образовании – 16 984 грн.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2025 составила 26 499 гривен до вычета налогов. В первом квартале 2025 средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

В июле самая высокая начисленная зарплата была в Киеве – 40 546 гривен. Традиционно зарплата в столице в 1,5 раза превышает среднюю по Украине.

Издание "Комментарии" также писало, что зарплаты чиновников в разы превышают средние в Украине. Но в 2025 году они растут достаточно медленно. В июле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысяч гривен. По сравнению с июлем прошлого года (58,5 тысячи гривен) она выросла на 7,0%. Таким образом, зарплата увеличилась вдвое меньше инфляции за этот период (14,1%).