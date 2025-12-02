В Україні зросла середня зарплата: де платять найбільше

У жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні склала 26 913 грн. Це на 1,1% перевищує показник вересня. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

В Україні зросла середня зарплата. Фото: з відкритих джерел

Найбільше у жовтні заробляли у Києві – в середньому 40 738 грн, на другій позиції – Луганська область (30 675 грн), на третьому місці – Дніпропетровщина (27 892 грн).

Середня зарплата в Україні. Фото: з відкритих джерел

Найнижчою середня заробітна плата у жовтні була:

19343 грн – у Чернівецькій області;

19 920 – у Кіровоградській області;

20561 – на Чернігівщині.

За даними Держстату, заборгованість із виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада 2025 року складала 3,7 млрд грн.

У розрізі галузей найвищу середню зарплату фіксували у сфері інформації та телекомунікацій — 65 047 грн, а найнижчу – в освіті — 16 984 грн.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2025 року становила 26 499 гривень до вирахування податків. У першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1% до 23 460 гривень.

У липні найвища нарахована зарплата була у Києві – 40 546 гривень. Традиційно зарплата у столиці у 1,5 разу перевищує середню по Україні.

Видання "Коментарі" також писало, що зарплати чиновників у рази перевищують середні в Україні. Але у 2025 році вони ростуть досить повільно. У липні 2025 року середня зарплата у центральних держорганах України становила 62,6 тисячі гривень. Порівняно з липнем минулого року (58,5 тисяч гривень) вона зросла на 7,0%. Таким чином, зарплата збільшилася вдвічі менше за інфляцію за цей період (14,1%).