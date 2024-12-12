В ВР признались, что украинцы попадут под тотальный контроль: о чем идет речь

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Кречмаровская Наталия
На днях стало известно, что банки подписали меморандум, которым будут установлены новые ограничения на перевод средств. Однако в Верховной Раде заподозрили несправедливое отношение к рядовым украинцам.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Нина Южанина в эфире Вечер.LIVE прокомментировала ситуацию. По ее словам, нововведение является "инструментом тотального контроля над простыми гражданами". Она отметила, что под надзор попадут небольшие предприниматели, а крупные банки будут без внимания.
По словам нардепки, действительно это закончится очень плохой историей для украинцев.
Напомним, что украинцы, как рассказал портал "Комментарии", сами дают разрешение на раскрытие банковской тайны. При оформлении карты "Национального кэшбека" банки ставят такое условие среди других в договоре.
Также украинцы разрешают банкам изменять условия договора без согласования с клиентом.
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