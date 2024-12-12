В ВР признались, что украинцы попадут под тотальный контроль: о чем идет речь

На днях стало известно, что банки подписали меморандум, которым будут установлены новые ограничения на перевод средств. Однако в Верховной Раде заподозрили несправедливое отношение к рядовым украинцам.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Нина Южанина в эфире Вечер.LIVE прокомментировала ситуацию. По ее словам, нововведение является "инструментом тотального контроля над простыми гражданами". Она отметила, что под надзор попадут небольшие предприниматели, а крупные банки будут без внимания.

"У нас же с 1 октября работает экспериментальный проект об ограничении в 150 тысяч, который запустил Национальный банк. Но на этом не остановились и пошли дальше”, – отметила она.

По словам нардепки, действительно это закончится очень плохой историей для украинцев.

“Поэтому еще раз абсолютно все нормы для контроля внедрены в законе о финмониторинге. 400 тысяч – это норма, как и действует в Европейском Союзе. Пожалуйста, остановитесь. Мы и так там не можем навести порядок. А они лезут еще больше, а это значит большие обязанности, большая ответственность тех, кто должен контролировать. Так вот в банки не придут. К таким же субъектам первичного финансового мониторинга, как обычный небольшой предприниматель, обязательно придут. Вывод очень прямой. Это для тотального контроля обычного простого гражданина”, — объяснила она.

Напомним, что украинцы, как рассказал портал "Комментарии", сами дают разрешение на раскрытие банковской тайны. При оформлении карты "Национального кэшбека" банки ставят такое условие среди других в договоре.

Также украинцы разрешают банкам изменять условия договора без согласования с клиентом.