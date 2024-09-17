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В ВР заявили, что будут поднимать налоги и дальше: нужно чем-то «заткнуть» дыру в бюджете в 500 ярдов

ВР сделала шаг к повышению налогов, что может спровоцировать закрытие бизнеса

сегодня, 17:49
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Ткачик Олеся

Сегодня в Верховной Раде проголосовали повышение налогов для белого бизнеса. Как отметил нардеп Игорь Фрис, он не голосовал за такую инициативу, поскольку "обновленный" проект налогового закона предусматривает: повышение военного сбора с 1,5% до 5%; установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы; повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП; авансовые взносы на налоги с АЗС и другие новшества.

В ВР заявили, что будут поднимать налоги и дальше: нужно чем-то «заткнуть» дыру в бюджете в 500 ярдов

Налоги

"Для белого бизнеса и фопов. При таких цифрах малому и среднему бизнесу придется либо уходить в тень, либо закрываться и искать другую страну для своей жизни", — отметил нардеп.

При этом он спрогнозировал, что в Украине и дальше будут поднимать налоги.

"Вангую – это не последнее поднятие налогов. С дыркой в бюджете в 500 ярдов заткнуть ее 30 ярдами – не получится. Как ни крути. И Силам обороны от этой выгоды не будет от слова вообще", — говорит нардеп.

При этом он понимает тех, кто скажет, что в стране война и нужны средства.

"Отвечу. Они есть. Но не в белых зарплатах и доходах белого бизнеса. И все знают, где именно. Но проще добивать тех, кто работает официально. Потому я не голосую за такие вещи", — подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня Верховная Рада Украины со второй попытки приняла законопроект о повышении налогов в первом чтении. Это означает, что документ еще не вступил в силу и требует второго чтения для окончательного принятия. За принятие проголосовали 241 депутат. Среди ключевых изменений, например, увеличение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса Украины. Введение долга по уплате военного сбора в размере 1% от доходов для плательщиков единого налога третьей группы.




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Источник: https://www.facebook.com/Igor.fris/posts/pfbid02F75kFV4BTD8uuYKMwT4tD4UtG1sZmD7neL1P6ZnVqMVVLo9FXFpyFmuWvNHTXTXZl
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