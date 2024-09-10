Вертикаль Ермака теряет влияние: «тыловые крысы» провернули сделку с РФ и Венгрией

Вооруженные Силы Украины, истекая кровью, ведут бои с агрессором по всей линии фронта, а между тем тыловые барыги заключают соглашение о транзите российской нефти под видом уже венгерской для троянских лошадей Путина в Европе – режимов Орбана и Фицо, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Михаил Гончар

Он напомнил, что по сообщению венгерской нефтегазовой компании MOL Group, которое перерассказало агентство Блумберг, заключило соглашения с поставщиками сырой нефти и операторами трубопроводов по обеспечению непрерывной транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Беларусь и Украину в Венгрию и Словакию. Согласно договоренностям, MOL Group переймет в собственность соответствующие объемы сырой нефти на белорусско-украинской границе с 9 сентября 2024 года.

"Обратите внимание, что не Укртранснефть, не Нафтогаз, не Минэнерго Украины проинформировали, а венгерская компания. Оно и понятно, потому что мадьяры чувствуют себя в выигрыше. А наши тихо сопят, потому что понимают, что сработали в интересах врага и его сателлита. Аргумент, мол, будем получать транзитный доход – это будет для отмазки, потому что размер этих поступлений будет на порядок меньше, чем то, что получит Россия и налоговые отчисления от которых пойдут в бюджет войны, то есть на убийство украинцев", — заявил Гончар.

По его словам, непонятно, что именно Украина получит от такой сделки.

"Может, власть, проведя теневые переговоры с помощью орбаноидов с орками, договорилась о том, что Запорожская АЭС и Энергодар будут возвращены под контроль Украины? Может мы получим гарантированные дополнительные поставки электроэнергии со словацких и венгерских АЭС на зимний период?" – спрашивает эксперт и добавляет, что это очень сомнительно.

Эксперт заявил, что для "тыловых крыс" военная система координат не существует.

Кто они? Конечно, первая мысль будет о Ермаке. Но похоже, что его "вертикаль" обошел своей "параллелью" некий Миндыч – смотрящий над Галущенко от другой группировки на Банковой", — отметил Гончар.

По его словам, Верховной Раде, если она еще где-то существует, следовало бы поинтересоваться деталями этой сделки и ролью должностных лиц в ее принятии. Эксперт добавил, что Минэнерго, судя по всему, уже переведено в режим косвенного управления врагом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Венгрия договорилась о поставках сырой российской нефти через Украину.



