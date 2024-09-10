Вертикаль Ермака теряет влияние: «тыловые крысы» провернули сделку с РФ и Венгрией

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Ткачик Олеся
Вооруженные Силы Украины, истекая кровью, ведут бои с агрессором по всей линии фронта, а между тем тыловые барыги заключают соглашение о транзите российской нефти под видом уже венгерской для троянских лошадей Путина в Европе – режимов Орбана и Фицо, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.
Михаил Гончар
Он напомнил, что по сообщению венгерской нефтегазовой компании MOL Group, которое перерассказало агентство Блумберг, заключило соглашения с поставщиками сырой нефти и операторами трубопроводов по обеспечению непрерывной транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Беларусь и Украину в Венгрию и Словакию. Согласно договоренностям, MOL Group переймет в собственность соответствующие объемы сырой нефти на белорусско-украинской границе с 9 сентября 2024 года.
По его словам, непонятно, что именно Украина получит от такой сделки.
Эксперт заявил, что для "тыловых крыс" военная система координат не существует.
По его словам, Верховной Раде, если она еще где-то существует, следовало бы поинтересоваться деталями этой сделки и ролью должностных лиц в ее принятии. Эксперт добавил, что Минэнерго, судя по всему, уже переведено в режим косвенного управления врагом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Венгрия договорилась о поставках сырой российской нефти через Украину.
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